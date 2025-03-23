İBB soruşturması... Tutuklanan Tuncay Yılmaz: 'Elle tutulur bir delil yokken...'

Yayınlanma: 23.03.2025 - 12:57

Güncelleme: 23.03.2025 - 12:57

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Buğra Gökçe, Serdar Haydanlı, Servet Yıldırım, Yusuf İlbak, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz ve Yusuf Yüce savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Sulh Ceza Hakimi, sorgulama sonucunda bu kişilerin "kaçacaklarına yönelik somut olgu ve delilleri karartma ihtimalleri" bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.

"Rüşvet almak veya vermek", "irtikap", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üyesi olmak" suçlarından tutuklananlardan Buğra Gökçe, Serdar Haydanlı ve Tuncay Yılmaz’ın sulh ceza hakimine verdiği ifadeler ortaya çıktı.

"'RÜŞVET ALIRSAN YANIMA GELME' DİYEN BİR BABANIN EVLADIYIM"

Buğra Gökçe sorgusunda, “Bir suç örgütüne üye olmak ve rüşvet gibi iddiaları şiddetle reddediyorum. Kamu görevlisiyim. ‘Rüşvet alırsan yanıma gelme’ diyen bir babanın evladıyım. Kıbrıs gazisi bir babanın evladıyım. Mal varlığım ortadadır. Hiçbir şekilde rüşvet almam söz konusu değil. Bu durum şerefimizi beş paralık eder. Bunlarla alakam olmadığıma şerefim ve namusum üzerine yemin ederim” ifadelerini kullandı.

"SOYUT KAVRAMLAR ÜZERİNDEN KENDİMİZİ SAVUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise savunmasında şunları söyledi:

“Somut, elle tutulur bir şey yokken soyut kavramlar üzerinden kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Suçsuz olduğumu düşünüyorum. Ben İmamoğlu İnşaat’in 2015 yılından beri genel müdürü olarak görev yapmaktayım. Şirket inşaat alanlarında sıfırdan inşaat yapım şeklinde faaliyet göstermektedir. Şirket bünyesinde gerek almış olduğumuz arsalar üzerinden gerekse kat karşılığı inşaat üzerinden çalışmaktayız. Hakkımdaki iddialar boş ve yersizdir. Somut olan hiçbir belge, emare yoktur.”

ÖZEL'İN HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTIĞI SERDAR HAYDANLI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "gözaltına alındığı anda Cumhurbaşkanı’nın koruma müdürü Ali Erdoğan’ı aradığını, bunun üzerine serbest bırakıldığını ve bunları açıklamasının üzerine yeniden gözaltına alındığını" söylediği Serdar Haydanlı'nın ifadesi ise şöyle oldu:

"Beş yıl boyunca ismi geçen firmaların hiçbiriyle ticaret yapmamışım, hiçbirini tanımıyorum, bilmiyorum. Dolayısıyla tahliyemi talep ediyorum. 2018 ve 2019 yılında İBB Kültür A.Ş’den etkinlik ve organizasyon ihalesi aldık. Bunun haricinde İBB ile hiçbir ticari bağımız olmadı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

"ADLİ KONTROL YETERSİZ KALACAK" GEREKÇESİ

Sulh Ceza Hakimliği, “mevcut delil durumu, MASAK raporu, tanık beyanları, HTS inceleme raporu, vergi inceleme uzman raporu, dosyadaki bilgi ve belgeler çerçevesinde suçu işlediklerine ilişkin kuvveti suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptanması, kaçacaklarına yönelik somut olgunun varlığı, üzerlerinde baskı oluşturularak delillerin karartılabileceği, delillerin tam olarak toplanmamış olması, bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı” gerekçesiyle 7 kişinin tutuklanmalarına karar verdi.