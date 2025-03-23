Yayınlanma: 23.03.2025 - 09:59

Güncelleme: 23.03.2025 - 09:59

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Peki, İBB soruşturması eylemlerinde kaç kişi gözaltına alındı?

İSTANBUL’DA 94 GÖZALTI KARARI 60 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul’da yaptıkları sosyal medya paylaşımları ve protesto eylemlerine katıldıkları gerekçeleriyle haklarında gözaltı kararı alınan 94 kişi'den 60'ı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada; “19 ve 20 Mart tarihlerinde sosyal medya üzerinden yaptıkları provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak korku ve panik yaratan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri tespit edilen 94 kişi hakkında gözaltı kararı alındı” denildi. Alınan gözaltı kararları sonrası yapılan ev baskınlarında 60 kişi gözaltına alındı.

İZMİR’DE EYLEMLERE KATILAN 176 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto için yapılan eylemlere katılan 176 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı protesto eylemlerine katılanlar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsalında “Eylemde kolluk kuvvetlerine taşlı, sopalı ve molotoflu saldırıda bulunduğu, belediyeye ait çöp konteynerlerini devirerek kasıtlı şekilde yol kapattığı ve grupları provoke ettiği” iddiasıyla 176 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Ayrıca hakkında gözaltı kararı bulunan 34 kişinin de arandığı bildirildi. İzmir'de gözaltına alınan kişilerin gözaltı süresi pazartesiye kadar uzatıldı.

ANKARA'DA 31 GÖZALTI

Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı il genelinde başlayan protestolarda 41 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kayseri'de EMEP İl Başkanı Ahmet Akarsu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.