İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Serbest bırakılan Ercan Saatçi'den açıklama!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 10:49

Güncelleme: 23.03.2025 - 10:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında bulunan sanatçı Ercan Saatçi'nin, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

"EN AZINDAN NEFES ALIYORUM"

Adliye çıkışı açıklamada bulunan Saatçi, "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" dedi.