İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Serbest bırakılan Ercan Saatçi'den açıklama!
İBB'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Ercan Saatçi, adliye çıkışı "En azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" açıklamasında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında bulunan sanatçı Ercan Saatçi'nin, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.
"EN AZINDAN NEFES ALIYORUM"
Adliye çıkışı açıklamada bulunan Saatçi, "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" dedi.
Etiketler: #Ercan Saatçi #ibb #gözaltı #Soruşturma
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'ye yönelik soruşturmada karar
- İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu bitti
- Şevket Çoruh'un, yandaş Cem Küçük'e yanıtı gündem oldu
- Ekrem İmamoğlu tutuklandı!
- RTÜK'ten televizyonlara gözdağı!
- Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
- İYİ Parti'den Saraçhane açıklaması
- Özgür Özel İmamoğlu'nun talebini açıkladı!
- Bakırhan'dan 'kent uzlaşısı' açıklaması
- 'Yandaş medya boykot' sloganı yayını kestirdi!