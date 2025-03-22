İBB soruşturmasında 90 kişinin emniyet ifadesi tamamlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 90 kişiye yönelik soruşturma kapsamında emniyet ifadeleri tamamlandı.
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 90 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.
İMAMOĞLU, 5 SAAT BOYUNCA İFADE VERDİ
İmamoğlu'nun saat 10.00 itibariyle başlayan ve saat 15.00 itibariyle sona eren ifadesinde tüm suçlamaları reddetti.
Öte yandan, İmamoğlu'nun bu akşam 21.00'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilmesi bekleniyor.
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