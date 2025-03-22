İBB soruşturmasında 90 kişinin emniyet ifadesi tamamlandı

Yayınlanma: 22.03.2025 - 16:30

Güncelleme: 22.03.2025 - 16:30

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 90 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

İMAMOĞLU, 5 SAAT BOYUNCA İFADE VERDİ

İmamoğlu'nun saat 10.00 itibariyle başlayan ve saat 15.00 itibariyle sona eren ifadesinde tüm suçlamaları reddetti.

Öte yandan, İmamoğlu'nun bu akşam 21.00'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilmesi bekleniyor.