İBB soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı! Gözaltı sayısı 88'e yükseldi
İBB meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.
İBB meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı sayısı, 88'e yükseldi.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'İmamoğlu' gözaltısına 'rötarlı' yanıt
- Valilikten 'ön seçim'e yasak kararı!
- İşte il il ‘İmamoğlu’ protestoları!
- Yayını terk etti: 'Herkese iyi akşamlar Nagehan hariç'
- Bakan Tunç'tan tepki çeken paylaşım!
- Bir metro hattının yönetimi İBB'den alındı!
- 'Sınıfı 'Tayyipçiler' diye basmışlar'
- ‘Hulusi Akar’ın kızı ile bire bir aynı durumda’
- Dikkat çeken 'kayyum' cevabı!
- Hukukçu Hüseyin Hatemi'den 'diploma' yanıtı