İBB soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı! Gözaltı sayısı 88'e yükseldi

İBB meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

İBB soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı! Gözaltı sayısı 88'e yükseldi
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 21.03.2025 - 11:10

İBB meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı sayısı, 88'e yükseldi. 

AYRINTILAR GELİYOR...


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler