İBB soruşturmasında 'etkin pişmanlık' ifadesi vermişti: Ertan Yıldız’ın Bakırköy Belediye Meclis Üyeliği düşürüldü

Bakırköy Belediye Meclisi’nin bağımsız üyesi Ertan Yıldız’ın meclis üyeliği düşürüldü.

Yıldız’ın, mazeretsiz ve izinsiz olarak meclis toplantılarına katılmadığı gerekçesi ile ihraç kararı CHP ve AKP’li üyelerin oy birliği ile alındı.

Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Ertan Yıldız’a savunma yapması için tebligat gönderildiğini ancak verilen süre içerisinde tebligata yanıt vermediğini belirten Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, gündem maddesini oylamaya sundu.

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yapan Yıldız, İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklanmış, "etkin pişmanlık"tan yararlanarak itirafçı olmuş ve ardından tahliye edilmişti.