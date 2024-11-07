İBB, üniversite arazisinin imarına itiraz edince TOKİ plana ‘yol’ ekledi

Yayınlanma: 07.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2024 - 04:00

Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Marmara Üniversitesi arasında 2016’da imzalanan protokolla Marmara Üniversitesi’nin İstanbul Halkalı, Bahçelievler ve Nişantaşı yerleşkeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) devredildi.

Bahçelievler yerleşkesi için 2022’de TOKİ tarafından hazırlanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarılan imar planında ise alanının “Ticaret ve Konut Alanı” ve “Park Alanı” olarak planlandı. Üniversite arazisinin imarı değiştirilip alışveriş merkezi (AVM) ve rezidans yapımına uygun hale getirilmesi tepki çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) söz konusu durumu yargıya taşıdı ve 2023’te tartışmalı imar planı iptal edildi. Konuya ilişkin davanın bilirkişi raporunda dava konusu imar planı değişikliğinin bölgede sosyal altyapı standartlarını düşüren bir özellik sergilediği kaldırılan sosyal altyapı alanının yerine belli hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir sosyal altyapı alanı önermediği ve dava konusu imar değişikliği ile toplam 4 bin 673.16 metrekarelik alanın kamusal mülkiyetten çıkarak özel mülkiyete döndüğü belirtildi. Dava konusu imar planı değişikliğinin imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığına karar verilerek söz konusu plan iptal edildi.

YALNIZCA ‘YOL’ AÇTILAR

Bu bağlamda üniversitenin arazisi “plansız” kaldı. Plansız arazi için TOKİ, mahkeme kararını dikkate alarak yeni bir plan hazırladı. Önceki planda çıkmaz sokak olarak planlanan yol, tekrar eski haline getirilerek ulaşım yolu olarak planlanarak trafik akışı sağlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda onaylanan ve askıya çıkarılan plana göre imar planı değişikliği kapsamında planlama alanının yüzde 70’lik kısmı “ticaret ve konut alanı”, yüzde 19’luk kısmı “park alanı” ve yüzde 11’lik kısmı ise “yol alanı” olarak planlandı.