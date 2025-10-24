İBB ve TELE1'e operasyon... DEM Parti: 'Ülkede adalet terazisinin bozulduğu açıktır'

TELE1 TV'ye sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

TEM ekipleri kanalda arama yapıldı ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise gözaltına alındı. Ardından İBB'ye yönelik de 'casusluk' soruşturması başlatıldı, 15 kişi gözaltına alındı.

"MASA BAŞI SİYASET MÜHENDİSLİĞİ..."

DEM Parti, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sabah saatlerinde TELE1’e polisler tarafından 'casusluk' iddiasıyla baskın düzenlenirken, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da 'casusluk' soruşturması açıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkede adalet terazisinin ne kadar bozulduğunu gösteren bir başka yargısal operasyonun devreye konulduğu açıktır. Hukukun görevi adaleti sağlamak olmalıdır. Ancak maalesef Türkiye'de yargı mekanizmaları uzun zamandır siyaseti şekillendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Masa başı siyaset mühendisliğiyle siyaseti ve basını baskı altına almaya çalışmak, bu çabanın sahiplerine başarı getirmeyecektir."