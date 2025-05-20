İBB'ye 3. dalga operasyon... Özgür Çelik'ten sert tepki: 'İnandırıcı kılmak için ekledikleri yeni bir halka!'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddianame henüz hazırlanmamışken bu sabah yeni bir operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon başlatıldı.

22 GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

3. dalga operasyona siyasilerden tepki yağarken; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten de bir açıklama geldi.

Çelik, "Bugün yapılan operasyon, aylardır giriştikleri adaletsiz kampanyayı inandırıcı kılmak için ekledikleri yeni bir halka" mesajını paylaştı.

Özgür Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Meşruiyetini kaybetmiş azınlık iktidarı iyice zıvanadan çıktı.

Olmayan delillerle yol arkadaşlarımızı tutukladılar, iftiralardan, yalanlardan, karalamalardan sonuç alamadılar, şimdi de yeni operasyonlarla suç icat etmeye çalışıyorlar.

İçine düştükleri büyük bir girdap var, haksızlık ve hukuksuzluk girdabında her geçen gün daha da dibe batıyorlar. Bugün yapılan operasyon, aylardır giriştikleri adaletsiz kampanyayı inandırıcı kılmak için ekledikleri yeni bir halka. Ancak dikiş tutmuyor, tutmayacak bunca yanlış iş, hukuksuz karar, kendileri de biliyorlar.

Belediyelerimizin toplumla bağını keserek iktidar yürüyüşümüzü durdurmak isteyenler şunu iyi bilmelidir; Ne yaparsanız yapın, buradayız! Halkımız için çalışmaya, mücadeleye devam ediyoruz.

Ekrem Başkanımızı, yol arkadaşlarımızı, gençlerimizi alacağız."