İBB'ye 4. dalga operasyon: 'Hedef İBB, hedef İmamoğlu!'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 4. dalga operasyonlarda 49 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla aralarında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. CHP'li isimlerden operasyonlara tepki mesajları yağdı.

"HEDEF İBB VE HEDEF İMAMOĞLU"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Daha evvel gözaltına alınan ve aldığı ikinci el aracın ilk sahibinin neden yurtdışına çıktığı (!) sorulduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu bir kez daha gözaltında. Aynı şekilde, 2. dalgada gözaltı sonrası serbest bırakılan Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay tekrar gözaltında. Diayder davasında yargılanıp beraat eden Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık gözaltında. Koruma Müdürü Mustafa Akın yanında İBB Şehircilik Grup Başkanı ve Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt ile İBB Altyapı ve Enerji Grup Başkanı ve İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Tugay da gözaltına alınanlar arasında. Bu sabah Esenyurt’un seçilmiş ve tutuklu Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ilk duruşması Silivri cezaevi yerleşkesinde yapılacak. Kısacası gözaltılarla duruşmalar birbirine girmiş durumda. İBB yöneticisi iseniz her sabaha bir operasyon olasılığı için hazır olmak zorundasınız. Daha evvel alınıp bırakılmış olsanız dahi durum böyle. Türkiye’de 1400 belediye var, hedef İBB ve aslında açığını söyleyelim hedef İmamoğlu. Adalet dinin temelidir. Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar."

"YALANLARINIZLA, KUMPASLARINIZLA İLK SANDIKTA GİDECEKSİNİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik 4. dalga operasyon, iktidarın yargı sopasıyla algı yaratma ve muhalefeti susturma çabasının son perdesidir. Bu bir hukuk değil, iktidarın talimatla yönettiği siyasi bir operasyon; baskı rejiminin utanç vesikasıdır! İftiralarınızla, yalanlarınızla, kumpaslarınızla ilk sandıkta gideceksiniz!" ifadelerini kullandı.

"HALKIN İRADESİNİ ASLA TESLİM ALAMAYACAKSINIZ!"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise yaptığı paylaşımda, "Kendilerinden esinlenerek uydurdukları suçları ne Ekrem İmamoğlu'nun ne de yol arkadaşlarımızın üzerine bir türlü oturmadıkça, her yeni bir günün şafağında içi boş başka bir soruşturma açıyorlar. Resmen keyfi zorbalıkla, daha önce serbest bırakılan Kadriye Kasapoğlu ve diğer çalışma arkadaşlarımız hakkında yeniden gözaltı kararı aldılar! Bu organize kötülüğe asla yenilmeyeceğiz! Halkın iradesini asla teslim alamayacaksınız!" dedi.





"SANDIKTA YENEMEDİĞİNİZİ..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:





"İBB’ye yaptığınız her dalga operasyonun sonu fiyasko ile sonuçlanıyor. Suç unsuruna ulaşamadıkça, göz altına alınan kişi sayısını türlü bahanelerle artırıyorsunuz. Sandıkta yenemediğinizi mahkeme salonlarında yenmek için mücadele ediyorsunuz. Ancak sonuçta yine biz kazanacağız, millet kazanacak."





"HER KOŞULDA BİZİM MÜCADELEMİZ SÜRECEK!"





CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İktidar operasyon üstüne operasyon ile, tükenmişliğine çare bulup uzatmaları oynamaya çalışıyor. Millete düşman olanlar, milletin evi İBB'yi hedef alıyorlar. Kaybettiklerini biliyorlar, Ekrem İmamoğlu'nun halkın desteğiyle kazanacağını görüyorlar. Vatandaşın gönlüne giremedikleri için, korku salarak 86 milyonu sindirmeye yelteniyorlar. Suç bulamıyorlar, ne deseler tersi çıkıyor, tüm bu sürecin yalan ve iftira üzerine inşa edildiğini herkes görüyor. Gerçek suçlulara yapılmayan sabah baskınlarıyla masum insanların hayatını zehir ediyorlar. Daha önce gözaltına aldıkları insanları tekrar tekrar gözaltına alarak eziyet ediyorlar. Herkes bilsin ki; her koşulda bizim mücadelemiz sürecek. Milletimizle birlikte bu kara günleri aşacağız. Bizler 'Zulmün artsın ki tez zeval bulasın' diyen milletimizin derin vicdanına güveniyoruz." ifadelerini kullandı.