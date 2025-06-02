İBB'ye 5. dalga operasyon... CHP'li Telci duyurdu: Savcı, avukat görüşüne kısıtlama getirdi!

“Saray’ın hedefindeki” İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne
(İBB) yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturmasının beşinci dalga
operasyonunda 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 34 kişi gözaltına
alındı.
Soruşturmaya ilişkin süreç devam ederken CHP Yüksek Disiplin
Kurulu Üyesi İsmail Emre Telci, soruşturmayı yürüten savcısının sözlü bir
şekilde talimat vererek bir şüpheliyle görüşen avukatların başka bir şüpheliyle
görüşmesine izin vermediğini öne sürdü.
"OPERASYON İŞTE BU KADAR KEYFİ..."
Telci'nin konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:
"CHP’li siyasetçilere ve belediye çalışanlarına yapılan
son operasyonu yöneten Savcı, emrinde çalışan polislere talimat vererek bir
şüpheliyle avukat görüşüne giren müdafinin başka bir şüpheliyle görüşmesini
dahi yasaklamıştır. Bu husus yazılı değil sözlü bir talimata dayandırılmış ve
de polis tarafından bu husus tutanağa bağlanmıştır. Bu operasyon işte bu kadar
keyfidir.
Savcılığa hiçbir Kanun, hiçbir mevzuat hükmü yeterli
gelmemekte, sürekli olarak hukuksuzluk kural haline getirilmektedir. Bu
hukuksuz uygulamaya karşı tabi ki yasal haklarımızı kullanacağız. Ha bir de;
savunmanın olmadığı, yok edilmek istendiği bir operasyona karşı durmak yerine,
sonucundan medet uman kim varsa ellerini ovuşturarak beklemesin, avucunu
yalar."