İBB’ye yönelik 5. dalga operasyona EMEP ve TİP’ten tepki: ‘Ahtapot Saray'da!

İBB ve CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, son olarak 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri ve parti meclisi üyeleri de bulunuyor.

BAYHAN: “ERDOĞAN NE DİYORSA, KENDİSİ YÜZ KATINI YAPIYOR”

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, operasyonlara sert tepki gösterdi. Bayhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmaları kapsamında bugün beşinci dalga bir operasyon daha gerçekleştirildi. Saray rejiminin İstanbul halkının seçme ve seçilme iradesine, yerel yönetimlere yönelik siyasi darbe furyasının süreceği anlaşılıyor. Saray’ın ve onun yargısının artık bir ‘iç cephe yargısı’ haline geldiği, siyasi bir sopa olarak kullanıldığı çok açık. Erdoğan kimin için ne söylüyorsa kendisi onun yüz katını, bin katını yapıyor. Ahtapot Saray'da. İstanbul’u ve halkı teslim almasına izin vermeyelim!”

TİP: “HALKIN İRADESİNİ AYAKLAR ALTINA ALANLAR KAYBEDECEK”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) de yazılı bir açıklamayla operasyonlara tepki gösterdi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Halk iradesine darbe girişimi yeni operasyonlarla sürerken, bugün aralarında belediye başkanlarının da olduğu pek çok yerel yönetici gözaltına alındı. Yeni anayasadan ve barıştan söz eden Saray Rejimi’nin söyledikleriyle yaptıkları arasındaki uçurum artık gizleme gereği dahi duymadıkları kadar derin ve alenidir. Yoksulluğu kader, irade gasbını rutin hale getirenlerden memlekete fayda gelmez. Halkın iradesini ayaklar altına alanlar kaybedecek, emekçi halkımız kazanacak.”