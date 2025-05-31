İBB’ye yönelik 5. dalga operasyona EMEP ve TİP’ten tepki: ‘Ahtapot Saray'da!

İBB ve CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, son olarak 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri ve parti meclisi üyeleri de bulunuyor.
BAYHAN: “ERDOĞAN NE DİYORSA, KENDİSİ YÜZ KATINI YAPIYOR”
Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan,
operasyonlara sert tepki gösterdi. Bayhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri
kullandı:
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmaları kapsamında
bugün beşinci dalga bir operasyon daha gerçekleştirildi. Saray rejiminin
İstanbul halkının seçme ve seçilme iradesine, yerel yönetimlere yönelik siyasi
darbe furyasının süreceği anlaşılıyor. Saray’ın ve onun yargısının artık bir
‘iç cephe yargısı’ haline geldiği, siyasi bir sopa olarak kullanıldığı çok
açık. Erdoğan kimin için ne söylüyorsa kendisi onun yüz katını, bin katını
yapıyor. Ahtapot Saray'da. İstanbul’u ve halkı teslim almasına izin
vermeyelim!”
TİP: “HALKIN İRADESİNİ AYAKLAR ALTINA ALANLAR KAYBEDECEK”
Türkiye İşçi Partisi (TİP) de yazılı bir açıklamayla
operasyonlara tepki gösterdi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Halk iradesine darbe girişimi yeni operasyonlarla sürerken,
bugün aralarında belediye başkanlarının da olduğu pek çok yerel yönetici gözaltına
alındı. Yeni anayasadan ve barıştan söz eden Saray Rejimi’nin söyledikleriyle
yaptıkları arasındaki uçurum artık gizleme gereği dahi duymadıkları kadar derin
ve alenidir. Yoksulluğu kader, irade gasbını rutin hale getirenlerden memlekete
fayda gelmez. Halkın iradesini ayaklar altına alanlar kaybedecek, emekçi
halkımız kazanacak.”