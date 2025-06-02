İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonda yeni gelişme: Gözaltı kararı 49'a, gözaltı sayısı 38'e yükseldi!

“Saray” talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan 'mali suçlar' soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltı sayısı 38'e çıktı.

GÖZALTI KARARI VERİLEN KİŞİ SAYISI DA ARTTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları olmak üzere, toplam dört ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşanan son gelişmelere göre, gözaltı kararı verilen kişi sayısı 49’a yükseldi.

5. DALGA OPERASYONDA NE OLDU?

Operasyon kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.