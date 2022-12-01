İbrahim Kalın, İsveçli gazetecinin sorusuna kızdı, yayını yarıda kesti

01 Aralık 2022 Perşembe, 21:33

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç televizyonu Sweden Public TV'ye (SVT) konuk oldu.

İsveçli gazetecinin 'suç liderlerinin Türkiye’yi tercih ettiğini ve Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçılığının merkezlerinden biri olduğu' ile ilgili bir soru sorması üzerine Kalın, tepki gösterdi.

Kalın, gazeteciye “Farklı bir ajandanız var. Türkiye'nin kokain kaçakçılığının ve mafya liderlerinin merkezi olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu PKK ve FETÖ dilidir. Bunlar asılsız iddialardır. Bunlar gülünç sorular. Bu dürüst gazetecilik değil” dedi.

"TÜRKİYE, SUÇLULAR İÇİN BİR SIĞINAK DEĞİL"

Hürriyet'in aktarımına göre Kalın, 'Türkiye suçlular için güvenli liman' ifadelerine de "Türkiye'nin bir şekilde bu insanlara sığınak sağladığını ve burada onları koruduğunu öne sürüyorsanız hiçbir dayanağınız yok. Eğer kastınız buysa, kesinlikle reddediyorum, aynı şey Türkiye'nin kokain kaçakçılığı veya uyuşturucu tacirlerinin merkezi olması için de geçerli. Burada bir gerçeklik yok. Nerede? Bir rapordan bahsediyorsunuz ve bunun arkasında kimin olduğunu bilmiyorum. Ama bütün bir ülkeyi korkunç bir şeyle suçladınız. Türkiye suçlular için bir sığınak değil" sözleriyle yanıt verdi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığıyla çok sıkı mücadele edildiğini öne süren Kalın, "Tutuklamalar ve el konulan uyuşturucularla ilgili istatistiklerde görülebilir. Birçoğu Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçakçılık yapmaya çalıştı, bunu durdurduk" ifadelerini kullandı.