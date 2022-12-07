İbrahim Özkan, tramvay kazasındaki 'vatman' gerçeğini açıkladı: Partizanlık gözünüzü kör etmiş!

07 Aralık 2022 Çarşamba, 10:58

İstanbul Alibeyköy'de tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazanın ardından adliyeye getirilen vatman Semi Özcan tutuklandı.

Kazanın nedeniyle ilgili olarak iktidara yakın medyada ise "ulaşım kadrolarındaki liyakat eksikliği"ne işaret edilen haberler yayınlandı. Anadolu Ajansı ve Demirören Haber Ajansı tarafından servis edilen haberlerde, AKP'li Bağcılar Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir'in "İBB'de bu işi güzel şekilde icra eden arkadaşlar görevden el çektirildi. Liyakat eksikliği de işlerin doğru düzgün yapılamamasına neden oluyor" şeklindeki görüşüne yer verildi.

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sözkonusu haberler üzerine, Vatman Semi Özcan'la ilgili gerçeği açıkladı. Twitter hesabından, "Vatman kazası liyakat eksikliği" başlığıyla yapılan bir haberin görselini paylaşan Özkan, habere tepkisini şu ifadelerle gösterdi:

"Partizanlık gözünüzü kör etmiş! Kazaya karışan Tramvay sürücüsü 2015 yılında işe girmiş! Yani sizin döneminizde işe alınmış ve 7 senedir İBB de tramvay sürücüsü olarak çalışıyor."

Vatman Semi Özkan da savcılıktaki ifadesinde yaklaşık 7 yıldır bu görevde olduğunu ve iki yıldır T5 Eminönü Alibeyköy tramvay hattında çalıştığını söylerken "En son yolu takip ettiğimi biliyorum. Ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum" demişti.

İşte İbrahim Özkan'ın paylaşımı: