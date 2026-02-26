Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.02.2026 10:42:00
İçişleri Bakanı Çiftçi AKP Gençlik Kolları yeleği giydi, iftarlık dağıttı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da AKP Gençlik Kolları'na ait yeleği giydi, partili gençlerle birlikte iftarlık dağıttı.

Bazı programlara katılmak üzere Çorum'da bulunan Adalet Bakanı Mustafa Çiftçi, iftara dakikalar kala, AKP Gençlik Kolları'na ait yeleği giydi. 

Çiftçi, daha sonra AKP Gençlik Kolları üyeleriyle birlikte halen dışarıda olan yurttaşlara iftarlık kumanya dağıttı.

TARAFSIZLIK HİÇE SAYILIYOR

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine atanan Bakan Çiftçi'nin parti faaliyetine katıldığı görüntüler İçişleri Bakanlığı görevinin ''bütün siyasal partilere mesafeli bir şekilde yürütülmesi gerektiği'' eleştirilerini beraberinde getirdi.  

