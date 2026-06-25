İçişleri Bakanı Çiftçi'ye 'NATO Zirvesi gözaltıları' soruldu: 'Kamu güvenliğiyle ilişkisi ne?'

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da gerçekleştirilen kitlesel gözaltılar ve toplantı-gösteri yasaklarını Meclis gündemine taşıdı.

Çiçek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Çiçek, NATO Zirvesi öncesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında yüzlerce kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, aralarında siyasetçi, sendikacı, gazeteci, akademisyen, avukat ve LGBTİ artı aktivistlerinin de bulunduğu çok sayıda yurttaşın gözaltına alınmasının ciddi hak ihlallerini beraberinde getirdiğini belirtti.

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi'nin açıklamasına da değinen Çiçek, "Ankara TEM Şube'de gözaltı işlemlerini takip eden avukatın darp edilmesi, müvekkilinin merdivenden itilerek düşürülmesi ve tutanak tutmak üzere gelen Ankara Barosu yetkilisinin binaya alınmamasının gözaltı süreçlerinde polis şiddeti ve cezasızlık tartışmalarını derinleştirdiğini" ifade etti.

Kitlesel gözaltılar ile toplantı ve gösteri yasaklarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çiçek, NATO Zirvesi öncesinde demokratik siyaset alanının ve toplumsal muhalefetin hedef alındığını, güvenlik gerekçesinin demokratik hakların sınırlandırılmasının ve toplumsal itirazların bastırılmasının aracı haline getirildiğini savundu.

"BU UYGULAMALARIN KAMU GÜVENLİĞİYLE İLİŞKİSİ NEDİR?"

Çiçek'in İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yanıtlanmasını istediği sorular ise şöyle: