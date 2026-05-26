İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP'ye müdahale için ilk açıklamasını Katar merkezli gazeteye yaptı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesine ilişkin açıklama yaptı.

Çiftçi, Katar merkezli El Cezire'ye yaptığı açıklamada, "polisin CHP Genel Merkezi'ne girmesinin siyasi bir karar değil, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve parti içindeki çevreler tarafından açılan davalar sonucunda verilen bir yargı kararının uygulanması olduğunu" söyledi.

Bakan Çiftçi yapılan polis müdahalesiyle genel merkezin boşaltılmasının "Cumhuriyetçi Halk Partisi'ndeki bazı isimlerin ve komisyon üyelerinin yargıya sunduğu taleplerle başladığını ve bu talepler doğrultusunda ilgili yargı mercileri tarafından kararlar verildiğini" savundu.

''YARGININ VERDİĞİ KARARI UYGULAMAK İÇİN GEREKENİ YAPMIŞTIR''

Çiftçi'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Güçlerimiz, mahkeme kararlarını uygulama ve kamu düzenini koruma sorumlulukları çerçevesinde görevlerini yerine getirmiştir.

Türkiye, bir hukuk devleti olarak, yargının verdiği kararı uygulamak için gerekeni yapmıştır.

Hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlette, yargı kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereklerini yerine getirmiştir."

