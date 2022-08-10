İçişleri Bakanlığı, AKP'li Belediye Başkanı Cevher Benek hakkında inceleme başlattı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:28

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, AKP'li Şırnak Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek ile Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek'in, "2012-2013 yıllarına ilişkin eylemlerinden dolayı yargılandıkları davada haklarında hapis cezası verilmesine rağmen İçişleri Bakanlığı'nca korundukları" yönündeki tepkisine Twitter hesabından yanıt verdi.

Adı geçenler hakkında, Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesince karar verildiğinin ifade edildiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

Ancak bakanlığımıza böyle bir ilk derece mahkeme kararı ulaşmamıştır. Bununla birlikte, açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Sait Ürek'e atfedilen eylemlerin 2012-2013 yıllarına ilişkin olduğu, dolayısıyla Belediye Başkanlığı dönemine ait olmadığı anlaşılmıştır. Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek'e atfedilen eylemlerin ise belediye başkanlığı göreviyle ilgili olduğu tespit edilmiş ve adı geçen hakkında bakanlığımızca resen inceleme başlatılmıştır.

Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'den AKP'nin adayı olarak yüzde 85,24 oy oranıyla Hilal Belediye Başkanı seçilmişti.

NE OLMUŞTU?

Şırnak’ta AKP’li Uludere Belediye Başkanı ve Hilal Belde Belediye Başkanı, 6 Ocak 2022’de ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlarından hapis cezaları aldı. Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, bu kişilerin görevden alınması için İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulmasına karar vermişti.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, mahkeme kararının ardından iki belediye başkanının Süleyman Soylu’yu İçişleri Bakanlığı’nda ziyaret ederek fotoğraf çektirdiğini açıkladı. Konuya ilişkin Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Torun, “Belediye başkanlarının görevden alınmamasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na uyulmamasının gerekçesi nedir” diye sordu.

Soylu, Torun’un soru önergesine 6 ay sonra verdiği yanıtta, belediye başkanlarının neden görevden alınmadığı sorusuna yanıtsız bırakmıştı.

Soylu, yanıtında, Anayasa’nın mahalli idarelerle ilgili 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesini hatırlattı ve belediye başkanlarının görevden alma işlemlerinin bunlara göre yapıldığını ifade etmişti.

Seyit Torun, bugün yaptığı açıklamada, Soylu’nun muhalefet belediye başkanlarını somut delil olmadan görevden aldığını, kesin hapis cezası alan AKP’li başkanlara sessiz kalarak suç işlediğini savundu. Torun, şunları söylemişti:

“UTANMIYOR MUSUN”

Süleyman Soylu, yargının ‘görevden al’ dediği belediye başkanlarını 7 aydır koruyor. Süleyman Soylu, sen kanunların üstünde misin? Kendini ne sanıyorsun? Üstelik yargı kararına rağmen bu kişileri makamında ağırlayarak fotoğraf veriyorsun. Soru önergemizi de 6 ay bekletip hiçbir yanıt veremiyorsun. Belediye kanunlarını kopyala yapıştır yapıp cevap diye gönderiyorsun. Süleyman Soylu, biz senin kanunlara uymadığını zaten biliyoruz. Sen, uymadığın kanunları kağıda yazıp Meclis’e göndermekten, Meclis’le alay etmekten utanmıyor musun? Bu nasıl bir pişkinliktir?

“SUÇLULARI KORUYAN BİR BAKANSIN”

Torun, Soylu’ya, “Sen, bizim belediye başkanlarımızı hiçbir delil olmadan görevden alan bir bakansın. Kendi belediye başkanların kesin hapis cezası almış, hiçbir işlem yapmıyorsun. Bu nasıl adalet? Süleyman Soylu, sen suçluları koruyan bir bakansın ve bu haksızlıkların hesabını bu millete vereceksin” demişti.