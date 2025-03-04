İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

Yayınlanma: 04.03.2025 - 12:42

Güncelleme: 04.03.2025 - 13:00

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Köseler'in Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince "geçici bir tedbir" olarak görevden uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Alaattin Köseler'le birlikte 5 belediye yetkilisi ve ihale yüklenicisi ya da teklif sahibi 15 firma yetkilisi de beş gün önce gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan Köseler ve 20 kişi, dün sağlık kontrolünden sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Köseler ve 18 kişi daha tutuklama istemiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık diğer isimler hakkında ise adli kontrol uygulanmasını istedi.

Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Köseler'in de bulunduğu 13 kişi tutuklanırken 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÖZEL, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN TEPKİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köseler'in tutuklanması üzerine yaptığı açıklamada, "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in dört gün gözaltında tutulduktan sonra siyasi bir kararla tutuklanması, iktidarın niyetinin adaleti katletmek olduğunu bir kez daha göstermiştir. Beykoz’da her iki kişiden birinin oyuyla seçilen, adresi belli, 65 yaşındaki seçilmiş belediye başkanını, ailesinin yanında saat 04.00'te gözaltına aldırmak, yıldırmak için dört gün gözaltında tutmak ve kaçma şüphesi yokken tutuklatmak siyasi bir tercih ve basiretsiz bir güç gösterisidir" dedi. Özel, "Hangi bedeli ödememiz gerekirse gereksin, o sandığı milletin önüne getireceğiz ve ülkemizin üstüne karabasan gibi çöken bu darbe ittifakının, Türkiye’nin önünü daha fazla tıkamasına izin vermeyeceğiz" vurgusu yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da tutuklama üzerine "Tarihe “İstanbul Hukuksuzluğu” diye geçecek bir dönem yaşıyoruz maalesef. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler de tutuklandı. Tarihte ilk kez İstanbul’un 3 CHP’li ilçe belediye başkanı tutuklanmış durumda. Seçimde, millete kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe yapıyor. Türkiye’yi bu duruma düşüren aklı elbet milletimizle yeneceğiz. İnançla yola da mücadeleye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise karara "Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in gözaltına alındıktan tam 4 gün sonra ifadesinin alınması ve ardından tutuklanması, hukuk devleti ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri barındırıyor. Hukukun; baskılardan uzak, tarafsız ve şeffaf şekilde işlemesi gerekir. Seçimle göreve gelmiş bir belediye başkanının böyle bir süreçle karşı karşıya kalması, yalnızca kendisine değil, ona oy veren vatandaşların iradesine de müdahale anlamına gelir. Adil yargılanma hakkı herkes için güvence altına alınmalı; tutuksuz yargılama esas olmalıdır" ifadeleriyle tepki gösterdi.