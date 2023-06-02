İçişleri Bakanlığı'na yakın isimler belli oldu: 'Erdoğan'ın Soylu'dan başı çok ağrıdı...'

Yayınlanma: 02.06.2023 - 10:44

Güncelleme: 02.06.2023 - 10:53

Türkiye bir seçim dönemini daha geride bıraktı. 28 Mayıs'ta düzenlenen ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18; Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy oranına sahip oldu.

Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gözler yeni kabineye yani Erdoğan'ın kararlarına çevrildi.

Kulisler ısınırken; T24 yazarı Tolga Şardan, "İçişleri Bakanlığı'nda neler olacak?" başlıklı yazısında Süleyman Soylu'nun geçirdiği bakanlık dönemini eleştirerek "Görevde kaldığı süre boyunca gerek siyasi yaklaşımları, gerekse bakanlık görev ve sorumlulukları çerçevesindeki icraatları ile söylemleri, hem kendisini hem de bakanlığı tartışılır hale getirdi. Soylu'nun, muhalefette olduğu kadar kendi partisinde de kapalı kapılar ardında bizzat Erdoğan nezdinde çokça eleştirildiği biliniyor. Hatta öyle ki, son kabinedeki tüm bakanların, sırf Soylu'nun söz konusu görevden alınmasını sağlamak amacıyla milletvekili yapıldığı siyaset kulislerinin bilinen konularından" ifadelerini kullandı.

'SOYLU'DAN BAŞI ÇOK AĞRIDI'

Şardan, yazısının ilerleyen bölümlerinde "Soylu'dan çok başı ağrıdı Erdoğan'ın. Hatta artık son dönemde pişmanlık yaşadığı AKP'lilerce dile getiriliyor. Bunu bizzat Erdoğan'ın yakın çevresi de seslendiriyor. En az iki kez görevden almak istedi, ittifak ortağı Bahçeli 'ricacı' olunca Soylu görevde kaldı. Yine AKP kulislerinde Erdoğan'ın ikinci kez aynı durumu yaşamak istemediği ve bu sebeple güvenebileceği bir isme İçişleri Bakanlığı'nı vereceği değerlendiriliyor" değerlendirmesini yaptı.

'SOYLU'NUN GÖNLÜNDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAR'

Şardan, Soylu'nun geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında yaptığı "Sorumluluklarımdan kurtuluyorum. O yüzden rahatım. Bundan sonra gelecekler baksın" açıklamasını hatırlatarak "Soylu kabinede yer almayacak" yorumları yapıldığını ancak durumun öyle olmadığını aktardı.

Şardan "Soylu'yu yakından tanıyanlar, halen gönlünde yatan aslanın İçişleri Bakanlığı olduğunu biliyor. Getirilecek Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi bile kendisini mutlu etmez. Israrı İçişleri Bakanlığı'ndan yana olur. Zira 'bu makamdaki imkanlar sadece Cumhurbaşkanı'nda var' desem yanlış olmaz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEME GELEN İSİMLER

Şardan yazısının devamında İçişleri Bakanlığı için gündeme gelen isimleri de değerlendirerek şunları aktardı:

"Doğrusunu söylemek gerekirse, bu göreve yapılacak atamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde Cumhur İttifakı içinde yürüteceği siyasetin etkili olacağını söylemek yanlış olmaz. Zira AKP çevrelerinde Erdoğan'ın, önümüzdeki süreçte MHP ve temsil ettiği milliyetçi cenahtan Milli Görüş'e doğru kademeli geçiş yapacağı değerlendiriliyor.

Bu yaklaşımın en önemli sebeplerinden birisi, son dönemde özellikle bürokrasideki atamalarda MHP ve bağlantılı isimlere çokça yer verilmesiyle AKP tabanında baş gösteren huzursuzluk. Cumhurbaşkanı'nın bu istikamette siyasete devam etmesi, kabinedeki görevlendirmelerdeki tercihleri de doğrudan etkileyecek."

İŞTE O İSİMLER

Şardan, yazısının devamında şu isimleri aktardı:

"Erdoğan kendi tabanını mutlu edecek bir atama yapacak olursa, söz konusu kritere uygun adaylar var. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin bu adaylardan ikisi.

Yerlikaya ve Şahin'in yanı sıra iki önemli isim daha var. İlki, MİT Başkanı Hakan Fidan. Fidan, artık sokaktaki herkesin tanıdığı bir bürokrat. Ortaya atılan kabine listelerine bakılırsa, bakan olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Belki İçişleri Bakanı, belki de Dışişleri Bakanı.

Diğer önemli isim Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu. Hacımüftüoğlu, mülki idare kökenli bir bürokrat. Zaten daha önce Erdoğan'ın memleketi Rize'de valilik yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu. 17 / 25 Aralık'tan hemen sonra da MGK Genel Sekreteri olarak atandı. Trabzon Çaykaralı. Erdoğan'ın en güvendiği üç bürokrat varsa, birisinin Hacımüftüoğlu olduğu başkent bürokrasisince bilinir. Erdoğan'ın kendisini 'emanet edebileceği' bir isim aynı zamanda.

Erdoğan belki de milletvekili seçilen bir ismi atayacak. Bu olasılık da hep gündemde. Bu olasılık da yine iki alternatifli. AKP tabanına uygun birisi olursa öne çıkan isim Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala."