İçişleri: Hakkari kırsalında füze, bomba ve mühimmat ele geçirildi

21 Ağustos 2022 Pazar, 14:16

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Eren Abluka-29 Operasyonu' kapsamında yaşanan önemli bir gelişme duyuruldu.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca Çukurca ilçesi kırsalında 20 Ağustos'ta jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyonu yapıldı.

Tespit edilen sığınakta; 1 AT-4 füze, 1 büyük telsiz, 2 el bombası, 1 roket mühimmatı başlığı, 262 piyade tüfeği fişeğinin yanı sıra çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek güvenli şekilde imha edildi.