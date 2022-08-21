İçişleri: Hakkari kırsalında füze, bomba ve mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka-29 Operasyonu' kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tespit edilen sığınakta; füze ve bomba gibi silahların yanı sıra çok miktarda yaşam malzemesi ile mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

DHA
21 Ağustos 2022 Pazar, 14:16
İçişleri: Hakkari kırsalında füze, bomba ve mühimmat ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Eren Abluka-29 Operasyonu' kapsamında yaşanan önemli bir gelişme duyuruldu.  

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca Çukurca ilçesi kırsalında 20 Ağustos'ta jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyonu yapıldı. 

Tespit edilen sığınakta; 1  AT-4 füze, 1 büyük telsiz, 2 el bombası, 1 roket mühimmatı başlığı, 262 piyade tüfeği fişeğinin yanı sıra çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek güvenli şekilde imha edildi.

 


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