İçişleri: Hakkari kırsalında füze, bomba ve mühimmat ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka-29 Operasyonu' kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tespit edilen sığınakta; füze ve bomba gibi silahların yanı sıra çok miktarda yaşam malzemesi ile mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Eren Abluka-29 Operasyonu' kapsamında yaşanan önemli bir gelişme duyuruldu.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca Çukurca ilçesi kırsalında 20 Ağustos'ta jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyonu yapıldı.
Tespit edilen sığınakta; 1 AT-4 füze, 1 büyük telsiz, 2 el bombası, 1 roket mühimmatı başlığı, 262 piyade tüfeği fişeğinin yanı sıra çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek güvenli şekilde imha edildi.
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