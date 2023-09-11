Canlı yayında çarpıcı iddia: CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay yarın istifa edecek

Yayınlanma: 11.09.2023 - 22:13

Güncelleme: 11.09.2023 - 22:23

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, 12 Eylül Salı günü Nevzat Biçer Parkı Nikah Salonu’nda yapılacak olan toplantıyla istifasını açıklayacağı iddia edildi.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında "Aydın Efeler Merkez İlçe Belediye Başkanı Fatih Atay yarın saat 11’de CHP’den istifa edecek. Yerel bir gazeteciden edindiğim bilgiye göre istifasının nedeni Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini dışladığını düşünüyor" dedi.

Öte yandan Atay'ın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile çekişmeli olduğu da ileri sürüldü.