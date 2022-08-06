İddia: Erdoğan, Ankara'da bir cemevini ziyaret edecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Ankara'da bir cemevini ziyaret edeceği ve Muharrem iftarında Alevi dedeleri ve akademisyenlerle bir araya geleceği iddia edildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, pazartesi günü Ankara'da bir cemevini ziyaret edeceği, Türkiye'nin dört bir yanından davet edilen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerle buluşacağı iddia edildi.
İsmail Saymaz'ın halktv.com.tr'de yayımlanan yazısına göre, Erdoğan, Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının Kerbela'da katledilmelerinin anısına yas için tutulan, Muharrem Ayı'nın onuncu günü olan pazartesi akşamı Alevilerle beraber orucunu açacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, belli Alevi dedeleri ve bazı Bektaşi babaları ile akademisyenler aranarak, Ankara'ya davet edildi. Aranılan inanç önderlerine başkentte bir cemevinde oruç açılacağı belirtildi. Ancak hangi cemevinde yapılacağı açıklanmadı. Ankara dışından gelecek olan dede ve babaların ulaşım ve konaklama masraflarının valilikler tarafından karşılanacağı kaydedildi.
ÇOĞUNLUK KATILMAYI REDDETTİ
Konuya ilişkin açıklama yapan bir alevi dedesi daveti kabul ettiğini, pazartesi günü bulunduğu şehirden Ankara'ya gideceğini vurguladı. Ankara'da yaşayan bir dede ise iki kez arandığını, ancak bu organizasyon bir cemevinde gerçekleştirileceği için kabul etmediğini söyledi. Alevi inanç önderlerinin dikkate değer bir bölümünün katılmayı reddettiği öğrenildi.
Bu arada, İletişim Başkanlığı kaynakları, bu ziyarete ilişkin 'elimizde böyle bir bilgi yok' dedi. Buluşma gerçekleştiği takdirde bu Erdoğan'ın bir cemevini ilk ziyareti olacak.
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