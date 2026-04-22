İddia: Gaziantep MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik görevden alındı

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan teşkilatlarının feshi sonrası Gaziantep’te de dikkat çeken bir görev değişikliği gündeme geldi.

Gaziantep Söz gazetesinin aktardığına göre, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik görevden alındı. Parti genel merkezinin, il teşkilatını da feshettiği öne sürüldü.

Bozgeyik’in yerine eski Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ın getirileceği belirtildi.

Bozgeyik’in, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ülvi Yönter’in görevde olduğu dönemde attığı bir tweeti retweet etmesi nedeniyle görevden alındığı iddia edildi.