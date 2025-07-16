İddia: Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'teşekkür' telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı terör örgütü PKK'nin elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'nin kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıklamasının ardından ilerleyen yeni süreç, son olarak örgütten bir grubun sembolik silah bırakmasıyla yeni bir aşamaya geldi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN BAHÇELİ’YE TELEFON İDDİASI

Gazeteci Barış Yarkadaş ise CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bahçeli’yi aradığını söyledi.

Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bahçeli’nin şahsında emeği geçenlere teşekkür etti" dedi.