İddia: Özgür Özel'in koruma sayısı azaltıldı

CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada İstinaf Mahkemesi'nin “mutlak butlan” kararı vermesiyle beraber, Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi 'tedbiren' görevden uzaklaştırıldı.

Karar kapsamında, kurultay öncesinde görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi üyelerinin tedbiren yeniden göreve dönmesine karar verildi.

"KORUMA SAYISI 12'YE DÜŞÜRÜLDÜ" İDDİASI

BirGün'de yer alan habere göre; bu kararla beraber CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel cephesinde dikkat çeken bir gelişme de Özel'in koruma ekibinde yaşandı.

Özel’in koruma sayısının 24’ten 12’ye düşürüldüğü iddia edildi.