İddianame muammasına Ümit Özdağ'dan açıklama

Yayınlanma: 05.04.2025 - 15:59

Güncelleme: 05.04.2025 - 15:59

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya'nın yaptığı açıklamanın ''hukuki bilgi eksikliğinden'' kaynaklandığı belirttildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir Genel İdare Kurulu üyemiz hukuki bilgi eksikliğiyle kamuoyuna yanlış açıklama yapmıştır. Bir iddianame tamamlanıp mahkemece kabul edildiğinde UYAP sisteminde görülür. Avukatlarımın bana verdiği bilgi tahtında soruşturma dosyasına bütün bilgi ve belgelerin girdiği dolayısıyla artık soruşturmanın tekemmül ettiği ve bir karar verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Tutukluluğumun 74. gününde hakkımda yargılama yapılıp yapılmayacağı konusunda bir karar verilmesini, yapılacaksa iddianamemin bir an önce hazırlanmasını bekliyorum."