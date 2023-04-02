İftardan önce 'seccade' polemiğine giren Erdoğan, iftardan sonra: Sahte gündemlerin peşinde koşmuyoruz
Bağcılar'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu 'seccade' üzerinden hedef alan Erdoğan, iftar sonrası yaptığı konuşmada ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, "Biz başkaları gibi sahte ve sanal gündemlerin peşinde koşmuyoruz. Biz milletimiz yas tutarken koltuk ve ikbal kavgası vermiyoruz" dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. İftar öncesi yapılan törende konuşan Erdoğan, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'seccade' görüntüleri üzerinden hedef aldı.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Bunlar Pensilvanya'dan talimat alıyor" suçlamasında bulunarak miting alanına getirilen bir seccadeyi gösterek "Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil ha.. 15 Mayıs'ta inşallah, bu seccadede şükür namazını kılacağız" dedi.
'LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜTMEYE ÇALIŞMIYORUZ'
Törendeki konuşmasının ardından düzenlenen iftar programına da katılan Erdoğan, burada yaptığı açıklamada ise dikkat çeken ifadeler kullandı. İftar öncesi 'seccade' polemiklerine katılan Erdoğan, "Biz başkaları gibi sahte ve sanal gündemlerin peşinde koşmuyoruz. Biz milletimiz yas tutarken koltuk ve ikbal kavgası vermiyoruz. Biz 7'li koalisyon gibi hiçbir iş yapmadan lafla peynir gemisi yürütmeye de çalışmıyoruz" diye konuştu.
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