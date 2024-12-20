‘İftiraya uğradık’ dediler

Yayınlanma: 20.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2024 - 04:00

Yasadışı bahis ve güzellik merkezleri üzerinden soğuk cüzdan yöntemiyle karapara akladıkları iddia edilen ve çeşitli suçlarından kırkar yıla kadar hapisleri istenen Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve diğer sanıklar katıldı. Davada tanık olarak dinlenen Emre Çiftçi, Polat çiftinin şirketlerine yüklü miktar aktarıldığını söyleyerek “Veysel Şahin, Engin’i yasadışı bahis sistemine soktu. Eğer bu paralar ele geçirilseydi Dilan ve Engin Polat, Şahin tarafından infaz edilirlerdi” dedi. Tanık anlatımlarına karşı diyecekleri sorulan Engin Polat, Dilan Polat ve Sıla Doğu, tanıkların hiçbirini tanımadıklarını ve iftiraya uğradıklarını söylediler. Duruşma 8 Nisan 2025’e ertelendi.