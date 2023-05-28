Iğdır Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Iğdır'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:18

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:18

Iğdır'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS IĞDIR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Iğdır'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 98.9'u açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA IĞDIR'DA NE KADAR OY ALDI?

Iğdır'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 67.05 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA IĞDIR'DA NE KADAR OY ALDI?

Iğdır'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32.95 oy aldı.

14 MAYIS IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Iğdır seçim sonuçları! Iğdır'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Iğdır'da kaç oy aldı? Sinan Oğan Iğdır'da ne kadar oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN IĞDIR'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Iğdır'da yüzde 62.49 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU IĞDIR'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Iğdır'da yüzde 25.29 oy aldı.

SİNAN OĞAN IĞDIR'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Iğdır'da yüzde 11.94 oy aldı.