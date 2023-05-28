Iğdır Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Iğdır'da ne kadar oy aldı?
28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Iğdır'da ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Iğdır'da ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Iğdır'da kaç oy aldı?
Iğdır'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.
28 MAYIS IĞDIR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Iğdır'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 98.9'u açıldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA IĞDIR'DA NE KADAR OY ALDI?
Iğdır'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 67.05 oy aldı.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA IĞDIR'DA NE KADAR OY ALDI?
Iğdır'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32.95 oy aldı.
14 MAYIS IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Iğdır seçim sonuçları! Iğdır'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Iğdır'da kaç oy aldı? Sinan Oğan Iğdır'da ne kadar oy aldı?
RECEP TAYYİP ERDOĞAN IĞDIR'DA KADAR OY ALDI?
Recep Tayyip Erdoğan Iğdır'da yüzde 62.49 oy aldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU IĞDIR'DA KADAR OY ALDI?
Kemal Kılıçdaroğlu Iğdır'da yüzde 25.29 oy aldı.
SİNAN OĞAN IĞDIR'DA KADAR OY ALDI?
Sinan Oğan Iğdır'da yüzde 11.94 oy aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- İşte ilk seçim sonuçları
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- 'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- Yasaklar sonrası CHP'den ilk açıklama