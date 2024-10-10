Iğdır'da bombalı saldırı soruşturması: 8 şüpheli gözaltına alındı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 09:59

Güncelleme: 10.10.2024 - 14:22

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Polis, DEM Parti İl Başkanlığı'nda arama yapıyor.