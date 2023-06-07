İhale alan isimler yine şaşırtmadı

Yayınlanma: 07.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2023 - 04:00

Depremde en çok hasar gören kentlerden biri olan Hatay için yapılan iki farklı ihale sonuçlandı. Kamu İhale Bülteni’nde dün yayımlanan bilgilere göre Defne ve İskenderun’da yapılması planlanan hastane yapımı ve Kırıkhan’da yapılacak olan konut ihaleleri AKP’li isimlere gitti.

12 YILDA 20 MİLYAR TL

Hastane yapım işi için Sağlık Bakanlığı 10 Mart’ta ihale düzenledi. Pazarlık usulü düzenlenen ihaleye sadece bir şirketin katılması dikkat çekti. Toplamda 3 milyar 638 milyon 700 bin TL’lik projeyi YDA İnşaat aldı. Şirket, AKP ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e yakınlığıyla biliniyor. Ayrıca Cumhuriyet geçen aylarda şirketin Ankara’da Kızılay’ın mülkiyetine ait olan alandaki dört bankamatik, üç büfe ve reklam panolarının gelirini yıllarca toplamasını haber yapmıştı. Şirket 12 yılda sadece ihalelerden 20 milyar 838 milyon TL kazandı.

BAŞKANIN AİLE ŞİRKETİ

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi 12 Mayıs’ta pazarlık usulüyle Kırıkhan’da yapılacak 2’inci etap 1132 adet konut işi için ihale düzenledi. İhaleye üç şirket katılırken projeyi ise 2 milyar 244 milyon TL’ye MAY İnşaat ve Doğcan İnşaat aldı. Şirket, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra AKP’den Şırnak Belediye başkanı seçilen Mehmet Yarka’nın aile şirketi olarak biliniyor. Yarka, başkan seçildikten sonra payını Ahmet ve Doğukan Yarka’ya devretti. Ayrıca şirket 1 milyar 371 milyon TL’lik Ümraniye’deki kentsel dönüşüm ihalesini almasıyla da gündeme gelmişti. Şirket şimdiye kadar deprem bölgesinden de dört farklı ihale aldı. 2011’den bu yana kamudan 21 ihale alan şirket 9 milyar 484 milyon TL kazandı.

