İhaleler AKP’li damada! Fatih Belediyesi’nden Bolcan’a milyonluk bir iş daha

Yayınlanma: 10.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.09.2023 - 04:00

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul’daki AKP’li Fatih Belediyesi 23 Ağustos 2023’te “Kültür Gezileri Organizasyonu Hizmet Alımı” adı altında ihaleye çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleye 2 şirket katıldı.

8 Eylül 2023’te açıklanan ihaleyi 1 milyon 1350 bin 450 TL’ye A-Z Reklam Basım Şirketi aldı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre şirketin sahibi bir dönem Eminönü Belediyesi’nde özel kalem müdürlüğü yapan ve 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Başakşehir belediye başkan aday adayı olan ancak seçilemeyen Fatih Bolcan aynı zamanda eski AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Baş’ın da damadı.

Bolca’nın şirketi Beykoz, Fatih, Güngören Kağıthane, Sultangazi, Ümraniye, Küçükçekmece, Zeytinburnu olmak üzere AKP’li belediyelerden milyonlarca değerinde ihaleler aldı. Bolca’nın 2011 yılından bu yana kamudan aldığı 117 ayrı ihalenin bedeli 173 milyon 726 bin 136 TL.

