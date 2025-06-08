İhmaller zinciri ortaya çıkmıştı... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' açıklaması: 'Şüpheli 2 kişinin ifadesi alındı'

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi sürüyor.
Zeyrek evinin havuzunda elektrik akımına kapılmasının
ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırdı.
Yoğun bakımda hayat mücadelesi verin Zeyrek’in evinde
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirildi.
İHMALLER ZİNCİRİ…
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, heyetin tespitlerini açıkladı.
Savcılık tarafından ön soruşturma için görevlendirilen
heyetin bir çok sorunu tespit ettiğini kaydeden Ulutaş, şunları söyledi:
“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in
kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kaza ile ilgili savcılık teknik ön
soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir
heyet görevlendirilmiş olup, detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır.
İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma
ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak
hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu
motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı
anlaşılmaktadır.”
KIZI DA “İHMAL VAR” DEMİŞTİ
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek de, Instagram'dan yaptığı
paylaşımda olay anını ve detayları anlattı.
Babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusu bir kişiyle
görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu aktaran Nehir Zeyrek, “Babam bir
şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her
şeyin yolunda olduğunu söyledi” dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti görevlendirildi.
ADALET BAKANI TUNÇ’TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Son olarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan bir “Ferdi Zeyrek”
açıklaması geldi.
X hesabından bir paylaşım yapan Tunç, “Manisa Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet
Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir” dedi.
Tunç, “Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve
onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren
itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı
ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri
alınmıştır” bilgisini de paylaştı.
Bakan Tunç’un paylaşımı şöyle:
“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evinin
havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik
akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet
Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.
Olayın ardından aralarında elektrik ve makine
mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu
uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik
tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik
arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin
ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.
Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve
onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren
itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı
ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri
alınmıştır.
Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet…— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 8, 2025