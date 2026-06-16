İhraç edilen teğmen Serhat Gündar uluslararası bir başarı daha kazandı, Cumhuriyet'e konuştu: 'En büyük gayem ülkeme hizmet etmek'

"Çocukluğumdan itibaren tek gayem ülkesine ve bayrağına hizmet eden bir birey olabilmekti. Bunun en güzel yollarından birini Atatürk’ün izinden giderek onun gibi bir subay olabilmekte buldum" diyerek anlatıyor teğmen Serhat Gündar içindeki vatan sevgisini...

Kara Harp Okulu’ndan 2024 yılında mezun olurken 22 yaşındaydı. Sınıf arkadaşlarıyla beraber, tören sonrası kılıç çattı, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye bağırdı.

Bu eylemler, onun ordudan atılmasına sebep oldu.

‘MUSTAFA KEMAL’İN ASKERİ OLDUĞUM İÇİN İHRAÇ EDİLDİM’

Daha önce uluslararası vücut geliştirme yarışmalarındaki başarılarıyla gündeme gelen Gündar, bir kez daha göğsümüzü kabarttı.

Gündar, Gürcistan’da düzenlenen, farklı ülkelerden sporcuların katıldığı “Georgia NPC (National Physique Commitee)” yarışmasında ikinci oldu.

Bu başarısının ardından, duygu ve düşüncelerini Cumhuriyet’le paylaştı. Onu tanıdığımız ana dönerek, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz dediğim için ordudan ihraç edildim” diyor Gündar...

Ve neden vücut geliştirmeye yöneldiğini anlatıyor:

“Hayatımda sahip olduğum en büyük tutku her zaman vatan sevgisi oldu ve bunun önüne hiçbir zaman, hiçbir şey geçmedi. Çocukluğumdan itibaren tek gayem ülkesine ve bayrağına hizmet eden bir birey olabilmekti. Bunun en güzel yollarından birini Atatürk’ün izinden giderek onun gibi bir subay olabilmekte buldum. Ancak hepinizin bildiği üzere bu imkân, elimden, haksız ve hukuksuz bir şekilde, cebren alındı. Bugüne kadar almış olduğum eğitim, bulunduğum kamp ve kurslar sayesinde en iyi öğrendiğim şey pes etmemekti. Tekrar nasıl bu ülkeyi temsil eder, nasıl faydalı olurum diye düşünürken; harbiyeli yıllarımda yapmaktan en çok zevk aldığım vücut geliştirme aklıma geldi. İhraç edildikten sonraki hafta, nefes almadan, sporcu kariyerimdeki ilk müsabaka planımı yaptım ve işe koyuldum.”

‘EN BÜYÜK MOTİVASYONUM...’

İlk müsabakasına ihracından yalnızca 7 ay sonra çıktığını belirten Gündar, “İlk derecemi orada aldım. Daha sonra, bugüne kadar ortaya koyduğum harbiyeli azim ve iradesiyle kariyerimi bugünlere kadar taşıdım ve bir buçuk sene içerisinde, Gürcistan’da yapılan dünyanın en prestijli vücut geliştirme organizasyonlarından olan NPC’de, ülkemi temsilen, iki kategoride birden ikincilik derecesi alacak noktaya geldim. Bundan sonra da, bundan çok daha iyi dereceleri ülkem adına alacağıma söz veriyorum. Vücut geliştirme alanında başarılı olmak için en büyük iki motivasyonumdan biri, ülkeme hizmet etme ülküsünde pes etmemekti” ifadelerini kullandı.

‘HEPİMİZİ MÜCADELEYE DAVET EDİYORUM’

İkinci motivasyonunun ise ‘örnek teşkil edebilmek’ olduğunu belirten Gündar, şöyle dedi:

“İlk derecemi aldıktan sonra şunu gördüm ki, beni örnek alan ve benim başarımdan güç alan binlerce Türk genci var. Nerede umudunu yitirmiş, nerede karşılaştığı zorluklar karşısında ülküsünden pes etmiş gencimiz varsa, benim mücadele ruhumdan yola çıkarak tekrar ayağa kalktığını ve mücadeleye giriştiğini gördüm. Mücadele ruhumu ve azmimi gençlerimize yansıtarak, onların damarlarındaki asil kanı harekete geçirmek ve itici güç olmasam da, bunda bir payımın olma potansiyeli, beni bu sporda her zaman daha başarılı ve mücadeleci olmamı sağladı.

Her bir başarımda bir gence dahi olsa ulaşabilirsem, onun içinde yatan devi uyandırabilirsem ne mutlu bana. İşte bu motivasyonla her gün daha çok çalışıyorum, her gün ülkemi daha iyi temsil edebilmek, bir gence daha dokunabilmek uğruna bu sporda kariyerimi ilerletmeye devam ediyorum ve devam edeceğim. Son söz olarak ‘Şayet bir gün çaresiz kalırsanız, bir kurtarıcı beklemeyin kurtarıcı siz olun’ sözünü hatırlatarak, her bir gencimizin aslında birer kurtarıcı olduğunu, Atatürk’ün ‘Ümidim Türk gençliğindedir’ sözünü hatırlatmak isterim. Hepimizi, kanımızın son damlasına kadar bu bayrak için mücadeleye davet ediyorum."