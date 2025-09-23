İhraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Berhan Şimşek, kameralar karşısına geçti: 'Görevini yapmayan biri varsa CHP genel merkezidir'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK, partinin 6 Nisan'da yaptığı olağanüstü kurultayda adaylık için gerekli şartları sağlayamadığı için seçime giremeyen eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek’i, “parti disiplinini zedeleyen eylemler” gerekçesiyle tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle YDK’ye sevk etti.

BAŞVURU SAATİNİ KAÇIRMŞTI

CHP’nin 6 Nisan’da yapılan 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan eski milletvekili Berhan Şimşek, başvuru saatini kaçırdığı için aday olamamıştı.

Kurultay esnasında konuya ilişkin tepkisini CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanına giderek gösteren Şimşek, daha sonra yaptığı açıklamada, “Kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı beş dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel ile, Sayın Murat Emir ile, Sayın Ali Mahir Başarır ile konuşmama rağmen 'Hayır, vakit geçmiştir' dediler” ifadelerini kullanmıştı.

CHP’nin 15 Eylül’de toplanan MYK’sinde Berhan Şimşek’in “parti disiplinini zedeleyen davranışlar nedeniyle”, tüzüğün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevkine oybirliğiyle karar verildi.

Disipline sevk dilekçesinin sonuna gazetemizde yer alan “Özgür Özel ile tartışan Berhan Şimşek'ten açıklama: 'Divan, müracaatımızı beş dakika geç kaldığımız için kabul etmedi’” başlıklı haber eklendi.

“BANA VERDİKLERİ ONUR MADALYASI”

Şimşek, kendisine gönderilen disipline sevk dilekçesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Şimşek, “Değerli arkadaşlar 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizlerle paylaşıyorum” ifadesini kullandı.

Değerli arkadaşlar 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum. pic.twitter.com/z0QjIZOJ6D — Berhan Simsek (@Berhansimsek) September 23, 2025

BERHAN ŞİMŞEK KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ: CHP GENEL MERKEZİ'Nİ HEDEF ALDI

Kayyum Gürsel Tekin ile birlikte bir basın açıklaması yapan Berhan Şimşek, 'Görevini yapmayan biri varsa CHP genel merkezidir' ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU, BEN SENİN ABİNİM, İLÇE BAŞKANLIĞINI YAPTIM"

Berhan Şimşek, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Görevini yapmayan biri varsa CHP genel merkezidir. Sayın İmamoğlu, ben senin abinim, İlçe Başkanlığını yaptım. Beraber çalıştık ayrıca tanışırız. Tatillere gittik, çocuklarımızla abin olarak geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İkincisi partim için üçüncüsü ülkem için geldim buraya.

Yazılan çizilen ortaya dökülenlerden eğer herhangi bir şey çıkmayacaksa beni cezaevinde genel başkan seçelim. Bunlardan bir şey çıkmayacaksa gel seni genel başkan seçelim.

Kamuoyunun arkamıza alırız daha etkin bir şekilde hakkımızı savunuruz. Ama dedim eğer bu yazılan çizilenlerden ortaya bir şey çıkacaksa şu anki durumda İmamoğlu olarak seni, kurum olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesini bağlar. Ama CHP Genel Başkanı olduktan sonra bunlar ortaya dökülenlerden bir şey çıkarsa partimin yara almasını istemem dedim. Bana tek cevabı şu oldu. Özgür'ü tartışmayalım konuşmayalım dedi. Ben bunu da yaptım."

"TELEVİZYONLARA ÖZELLİKLE ÇIKMIYORUM"

"Televizyonlara çıkmıyorum değerli arkadaşlar, özellikle katılmıyorum sizin de bilginiz dahilinde önceden haftada iki gün çıkıyordum anlatıyorduk. Gürsel beyin bu sürecinden sonra basında çıktı. Sayın eski il başkanları Gürsel beyle beraber ile gelecekler. Arkadaşlarla değerlendirme yaptım bu doğru bir şey olmadı.

Kanun, yasa böyle bir görev vermiştir Sayın Gürsel Tekin'e. Bizim burada yapmamız gereken asli görevimiz bu binada bizim terimiz var, emeğimiz var, biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yapıyordu."

"PARTİYİ PAVYONA DÜŞÜRDÜK, MASALARA, ADLİYE KORİDORLARINA DÜŞÜRDÜK"

"Bizim asli görevimiz büyüğümüz olarak Ali Özcan abi, Özgür Çelik kardeşimizden bir randevu alsın. Bu işi barışa getirelim. Partiyi pavyona düşürdük, masalara, adliye koridorlarına düşürdük, şimdi ise partilileri birbirine düşürme noktasına geldik. Ali abiyle buluştuk. Buraya geleceğiz ziyarete. Ali abi dedi ki, 'şimdi bir şey söyleyeceğim öfkeleneceksin?' 'Nedir abi' dedim, Bana randevu verdiler. Sana randevu yok. Niye Genel Başkan adayı olmuşum.

Benim adaylığımla ilgili benden bahsettiler. Bende mesaj attım arkadaşların böyle bir çağrısı var ben de değerlendiriyorum diye. Ondan sonra buna karar vereceğiz diye. Ali abiyle olan il ziyaretimizde Barış'la olan programa bağlandı. Ali abiyi kabul ettiler bizi kabul etmediler dedim. Bunun ötesinde bir tek yerde partinin aleyhine tek bir söz ağzımdan çıkmadı benim.

Dur durak bilmeden ne yapıyorlar? Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ediyorlar. Niye? Gelir aday olursa... Tedbirli kesin ihraç kararı ile tüzüğün 68 B bendinden ben aday olamıyorum."