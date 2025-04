İİT Gazze Temas Grubu Antalya’da toplandı Bakan Fidan: Filistinlileri anavatanlarını terk etmeye zorlayan her planı reddediyoruz

Yayınlanma: 11.04.2025 - 15:45

Güncelleme: 11.04.2025 - 15:45

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi Gazze Teması Grubu toplantısı, “İki devletli çözüm ve Ortadoğu’da kalıcı barış” temasıyla Antalya’da düzenlendi. Türkiye, Bahreyn, Endonezya, Filistin, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılan toplantıda ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin, Nijerya, İrlanda, İspanya, Norveç, Slovenya, Rusya ve Avrupa Birliği’nden (AB) temsilciler bulundu. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantılarda Gazze'deki insani durumu, ateşkesin yeniden tesis edilmesine yönelik çabaları ve işgal altındaki topraklardaki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, İsrail'in giderek artan saldırganlığının bölgesel düzeydeki sonuçlarını, kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözümün tesisi amacıyla uluslararası toplum nezdinde atılabilecek adımları görüştüklerini dile getirdi.

‘1967 SINIRLARI TEMELİNDE EGEMEN FİLİSTİN’

Bakan Fidan, "Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalıdır. Katar, Mısır ve Amerika'nın öncülük ettiği ateşkes sürecini destekliyoruz” ifadelerini kullandı. İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz girişinin bir an önce sağlanması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz. Arap Ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşasına dair planı destekliyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz. Uluslararası toplumu barışın tesisi için her türlü desteği vermeye çağırıyoruz" diye konuştu.

‘FİLİSTİNLİLER DAVALARINDAN VAZGEÇMEDİ’

İsrail'in Filistinlilere ‘80 yıldır uyguladığı şiddetin’ sonuç vermediğini söyleyen Fidan, “Filistinliler kendi yurtlarını terk etmediler. Davalarından vazgeçmediler. Filistinlilerin kendi devletlerinin çatısı altında barış ve huzur içinde yaşayacaklarından eminiz. Buradan, İsrail'e bir an önce ateşkes ilan etmesi ve Filistinlerle barışması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.