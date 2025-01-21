İki günde dört milyon zam geldi

Yayınlanma: 21.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.01.2025 - 04:00

Kızılay, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre İzmir’in Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi’nde yer alan denize sıfır araziyi ilk olarak 181 milyon TL muhammen bedel ile açık artırma yöntemi ile 9 Aralık’ta satışa çıkardı. 11 Aralık’ta ise araziye dört milyon TL zam yaparak yeniden satışa çıkardı. Kızılay tarla vasfındaki taşınmazı dün yayımlanan kararla yeniden satışa çıkardı.

120 bin 50 metrekare büyüklüğündeki 636 ada bir parselin satış ihalesi 185 milyon TL’den başlayacak. İhale açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. Taşınmazın ihalesi 20 Şubat’ta yapılacak.