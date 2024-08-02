İki kişinin yaşamını yitirdiği elektrik faciasında savcılık iddianamesini hazırladı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2024 - 04:00

Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14’ü tutuklandı. Hakkında gözaltı karar verilen iki şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, bir şüphelinin de yurtdışında olduğu belirtildi. Tutuklanan sanıklardan Zekeriya T. ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 26 Temmuz’da savcılık talimatıyla İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit gözaltına alındı ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesince adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KURUMLARI KUSURLU BULDU

Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda zincirleme kusur vurgusu yapıldı. Yaşanan olayda Deniz ve Öktemay’ın herhangi bir kusurunun olmadığı ifade edilen raporda İZSU ve GDZ Elektrik AŞ ile yapım işlerinde yüklenici firmaların ihmaller ve teknik kusurlar silsilesi ile zincirleme kusur unsurlarının sebep olduğu tespit edildi.

Yeraltı elektrik kablolarının döşendiği kazının olması gerekenin yarısı kadar yapılmasının olayın yaşanmasında doğrudan etken ve ağır kusur olduğu kaydedilen raporlarda, “Eğer elektrik yeraltı kabloları projesine göre 70 santimetre derinlikte olsaydı, ızgaranın beton kütlesi oturmuş olsa bile kablolara hasar veremeyecek olduğundan kazanın yaşanmayacağı açıkça ortada” değerlendirmesi yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın iddianamesini tamamlayarak mahkemeye sundu. İddianamede 13’ü tutuklu 42 kişi hakkında “bilinçli taksitle ölüme neden olma” suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.