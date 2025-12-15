İki parti arasında 'Öcalan' gerilimi: Kürsüdeki sözler Meclis'i karıştırdı

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında tansiyon zirve yaptı. İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş’ın kürsüde yaptığı konuşmanın ardından “açılım süreci” tartışması sert bir krize dönüştü.

Eski Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani’nin Türkiye ziyaretine ilişkin fotoğrafı kürsüde yırtan Karakaş, “Bakınız, son dönemde Barzani ülkemize geldi. Barzani geldiğinde bakıyorsunuz, ülkemizde, kollarında sözde kürdistan paçavralarıyla, uzun namlulu silahlarla peşmerge güç gösterisi yapıyor ama ne kadar acıdır ki o programda İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu Bey de var” dedi.

Karakaş, “Sayın Bakan Yardımcısı, siz o programda o peşmergelerin üniformalarının kollarında sözde kürdistan paçavralarıyla görürken hiç utanmadınız mı, hiç sıkılmadınız mı, hâlâ o koltukta nasıl oturuyorsunuz; derhâl istifa etmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

‘DEVLETE KURŞUN SIKANLAR ‘SUÇ İŞLEMEDİK’ DİYOR’

KCK’nın bir üst düzey yöneticisi Bese Hozat’ın skandal açıklamalarını işaret eden Karakaş, “Bir hain çıkmış ‘Af, suç işleyenler içindir, biz suç işlemedik ki af isteyelim. Biz özgürlük yasası istiyoruz, Öcalan'ın özgürlüğü olmadan süreç başarılı olmaz. Kürt halkının anayasal olarak tanınmasını istiyoruz’ diyor. Devlete kurşun sıkanlar, şehitlerimizin kanında eli olanlar şimdi, çıkmış ‘Biz suç işlemedik’ diyebiliyorlar” tepkisini gösterdi.

PKK’nin gerçekleştirdiği katliamları tek tek fotoğraflarla anlatan Karakaş, “Bu, Bingöl katliamıdır; 24 Mayıs 1993, Elâzığ-Bingöl kara yolunda usta birliğine giden erlerimizin, silahsız olarak otobüsten indirilerek 33 askerimizin katledildiği, şehit edildiği bir yerdir. Yani, siz suç işlemediniz öyle mi? Diğer taraftan, bakınız, bu, 1987, Mardin'in Pınarcık mahallesinde PKK'lı teröristlerin 16'sı çocuk 30 kişiyi katlettiği bir katliamdır. Siz suç işlemediğiniz öyle mi? Başbağlar katliamı. 5 Temmuz 1993, Erzincan Başbağlar. Bakınız, burada bebek ve çocuklar dâhil 33 sivil vatandaşımız katledilmiştir. Hiç unutmadınız değil mi bunları? Siz suç işlemediniz değil mi? Böyle bir rezillik olabilir mi?” dedi.

HADSİZ TARTIŞMASI!

DEM Parti’nin Meclis’te açılım komisyonuna sunmak üzere hazırladığı rapora yönelik konuşan Karakaş, “Raporda Dem Parti diyor ki: ‘Ankara kuzey kürdistandan...’ diyor yani bizim bölgemiz, neresi onların hesabına göre? ‘Kuzey kürdistandan merkezi yönetim elini çeksin’ diyor. Hadsiz bir DEM Parti milletvekili, Genel Kurul’da Sırrı Sakık çıktı, dedi ki Irak’ın kuzeyinden bahsederken ‘güney kürdistan’ dedi” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından DEM Parti sıralarından itirazlar yükseldi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, “Hadsiz sensin, sen” derken; Şırnak milletvekili Mehmet Zeki İrmez de “Ne biçim konuşma ya. Kime hakaret ediyorsun?” karşılığını verdi. Karakaş, “Evet, hadsizdir” diye yineledi. DEM Parti ve İYİ Parti sıraları arasında sözlü atışmalar yaşandı.

‘HİÇ KİMSE TÜRKİYE’NİN MERKEZİNE O BEBEK KATİLİ ŞEREFSİZİ KOYAMAZ’

Karakaş, “İşte, kuzey kürdistan da Türkiye’nin doğusudur yani Rize’den Hatay’a bir dik çizgi çekmişler, oradan öbür tarafı kuzey kürdistan. Bakınız, sizler bir teröristbaşından, bebek katili bir şerefsizden barış güvercini yaratmaya çalışıyorsunuz” diyerek tepkisini sürdürdü.

DEM Parti sıralarından “Haddini bil” sesleri yükseldi. Karakaş ise söylemlerini daha da sertleştirerek “Tekrar söylüyorum: İmralı’daki sizin o barış güvercini yaratmaya çalıştığınız bebek katili, teröristbaşı, şerefsiz bebek katilidir. Şerefsizdir. Hiç kimse Türkiye’nin merkezine o bebek katili şerefsizi koyamaz. Hiç kimse umut hakkından bahsedemez. Biz var olduğumuz sürece hiç kimse bu ülkeyi bölmeye cesaret edemez. Ettirmeyeceğiz” dedi.

‘ŞEYH SAİT’LERİN, SEYİT RIZA’LARIN AKIBETİNE UĞRAYACAKSINIZ’

Bu çıkışın ardından DEM Parti sıraları hareketlendi. Hakkari milletvekili Vezir Coşkun Parlak, “Katil sizsiniz, katil. İnsanı katleden sizsiniz”, Otlu, “Siz çocukların katillerini, tacizcileri, tecavüzcüleri affediyorsunuz ya” çıkışını yaptı.

Karakaş, sözlerine “Sizler, geçmişte raporunuzda yazdığı gibi, o Şeyh Sait’ler, Seyit Rıza’lar gibi vatan hainlerinin akıbetine uğrayacaksınız, bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye devam etti.

Parlak ise “Şeyh Sait’ler de Seyit Rıza’lar da onurumuzdur, onurumuzdur. Binlerce Kürt köylerini boşaltan, o binlerce Kürt’ü katleden sizsiniz. Elinizden geleni ardınıza koymayın” dedi.

Karakaş, “Asla Türk milletinin gelecekte yapacaklarından şüpheniz olmasın. Biz Türk milleti olarak gerekirse Anadolu'yu yeniden fethederiz. Terörle müzakere yapılmaz, terörle mücadele yapılır” diye konuştu.

DEM Parti sıralarıyla İYİ Partililerin atışması devam ederken. DEM Partili Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Karakaş’a yırttığı Barzani fotoğraflarını işaret ederek “Yerden toplayın” dedi ve sonra da birleşime ara verdi. Aranın ardından ilk sözü DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli’ye vermesi, İYİ Partililerin itirazlarına neden oldu. Buldan ise İYİ Parti sıralarına dönerek “Kime söz vereceğimi sizden öğrenecek değilim. İstediğime söz veririm. Hakaret edilen partiye söz veriyorum” dedi.

"FAŞİZM BUDUR"

Tutanakların açıklanmasının ardından Karakaş’ın “hadsiz” dediği DEM Partili Sakık kürsüye çıkarak İYİ Partilileri “faşistlikle" suçladı. Sakık, "Bu topraklarda bakın bu topraklarda hiç kimseye hakaret etmeyiz. Allah aşkına neden Kürtlerin değerlerine hakaret edersiniz? Neden bütün bayraklara saygı duyarsınız da güney kürdistandaki bayrağa niye tepki gösterirsiniz? İşte ırkçılık budur. Faşizm budur diyoruz” dedi.

‘PKK DENDİKÇE APO DENDİKÇE AYAĞA KALKTINIZ’

Söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da “Sayın Başkan şimdi hadsiz bir milletvekili sözünü hakaret olarak tanımladınız. Bir hüküm verdiniz. Hadsiz bir hakaret değildir. Haksız, hadsiz sınırlarını aşan kişi anlamına gelir. Ama siz "PKK" dendikçe "Apo" dendikçe ayağa kalktınız. Bakın biz Abdullah Öcalan deyince aklımıza ne geliyor, ne hissediyoruz? Bizim aklımıza kan geliyor. Gözyaşı geliyor, acı geliyor. Ama bize Kürt dediğiniz zaman aklımıza ne geliyor, ne hissediyoruz? Kürt deyince sevgi, kardeşlik, dostluk, aile bu aklımıza geliyor. Siz bunu ayıramadınız” dedi.