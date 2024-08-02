İki turda da sonuç eşit çıktı: İl başkanı kura ile belirlendi

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü'nün vefat etmesinin ardından yeni İl Başkanı Mutlu Yavuzer oldu.

ANKA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 18:19
İki turda da sonuç eşit çıktı: İl başkanı kura ile belirlendi
Abone Ol google-news

Geçtiğimiz aylarda CHP İl Başkanı Mehmet Orhan Döğüşçü’nın vefatı üzerine Genel Merkez, il başkanlığı görevine önceki dönem milletvekili Baha Ünlü’yü atamıştı.

Ünlü’nün de sağlık sorunları nedeniyle görevden istifa etmesi üzerine 20 kişiden oluşan CHP Osmaniye İl Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında yeni il başkanını seçti. 

CHP İl Başkanlığı için iki adayın yarıştığı seçimde ilk turda Avukat Rıza Tekerek 10 oy ve Mutlu Yavuzer 10 oy aldı.

İkinci tura kalan seçimde de iki aday yine 10'ar oy aldı.

Seçim üçüncü turda kura ile belirlendi. Belirlenen kura sonucu CHP Osmaniye İl Başkanlığına Mutlu Yavuzer seçildi. 


seçildi haberleri Seçim haberleri CHP haberleri

İlgili Haberler

Osmaniye'de hasat başladı: 90 bin hektar alana alternatif ürün olarak ekildi, 500 çiftçi tarafından üretiliyor!

Osmaniye'de hasat başladı: 90 bin hektar alana alternatif ürün olarak ekildi, 500 çiftçi tarafından üretiliyor!
Osmaniye'de şelaleye giren genç boğuldu

Osmaniye'de şelaleye giren genç boğuldu
Osmaniye'de belediye başkanının da yaralandığı kavgaya 2 gözaltı

Osmaniye'de belediye başkanının da yaralandığı kavgaya 2 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler