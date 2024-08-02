İki turda da sonuç eşit çıktı: İl başkanı kura ile belirlendi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 18:19

Güncelleme: 02.08.2024 - 18:19

Geçtiğimiz aylarda CHP İl Başkanı Mehmet Orhan Döğüşçü’nın vefatı üzerine Genel Merkez, il başkanlığı görevine önceki dönem milletvekili Baha Ünlü’yü atamıştı.

Ünlü’nün de sağlık sorunları nedeniyle görevden istifa etmesi üzerine 20 kişiden oluşan CHP Osmaniye İl Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında yeni il başkanını seçti.

CHP İl Başkanlığı için iki adayın yarıştığı seçimde ilk turda Avukat Rıza Tekerek 10 oy ve Mutlu Yavuzer 10 oy aldı.

İkinci tura kalan seçimde de iki aday yine 10'ar oy aldı.

Seçim üçüncü turda kura ile belirlendi. Belirlenen kura sonucu CHP Osmaniye İl Başkanlığına Mutlu Yavuzer seçildi.