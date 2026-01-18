İkinci hesabına da erişim engeli getirilmişti: Murat Ongun'dan kritik adım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart 2025'ten bu yana tutuklu bulunan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu eski Başkanı Murat Ongun'un X hesabı kapatıldı.

Ongun daha önce kapatılan hesabının yerine açtığı hesabının kapatıldığını yeni X hesabı üzerinden duyurdu.

ONGUN BİR HESAP DAHA AÇTI: 'KARANLIK HİKAYE'

Murat Ongun, son olarak yeni bir hesap daha açtı.

Ongun, yeni hesabını şu açıklamayla duyurdu:

"Ben Murat Ongun.

İsmim yazılınca hesabım engellendiği için bu ismi seçtim.

Zaten bize yaşatılanlar karanlık bir hikâye değil mi?

Kaba güce karşı bir kez daha kolektif desteğinizi bekliyorum. Lütfen takip ediniz."