İktidar adayı İzmir’de muhalif oldu: Betonlaşmaya karşıyız

Yayınlanma: 09.02.2024 - 12:06

Güncelleme: 09.02.2024 - 12:06

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, partisinin ismini ve logosunu kullanmadan sürdürdüğü yerel seçim çalışmalarında doğal güzelliğiyle öne çıkan ilçelerden Karaburun’u ziyaret etti. Dağ, Karaburun halkıyla yaptığı görüşmede çeşitli vaatlerde bulunurken doğa talanıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AKP’nin İzmir’de onlarca kıyı şeridindeki kamu arazisini ranta açmasına rağmen Dağ betonlaşmaya karşı olduklarını belirtti. Karaburunlulara seslenen Dağ, “Buranın doğası, yeşili, temiz denizi ve güzelliği baki kalacak. Betonlaşmaya karşıyız. Yeşil çevre bizim için çok önemli, uyguladığımız ve uygulayacağımız politikalarda kesinlikle buna ciddi anlamda önem vereceğiz. Buna göre değerlendireceğiz" dedi.

Çeşme Projesi

8 BİN HEKTAR ALAN...

AKP ise İzmir’de betonlaşmaya yönelik pek çok proje yürütüyor. Turizm belkemiği ilçelerinde Çeşme’de pek çok kamu arazisi özelleştirilirken burada otel, turistik tesis, deniz dolgusu gibi projeler yürütülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çeşme’de 8 bin hektarlık alanın doğal koruma statüsünü yok sayarak yapılaşmaya açmaya çalışıyor. İzmirli çevre örgütleri ve meslek odaları Bakanlığın Çeşme projesine karşı hukuk mücadelesi veriyor. Çeşme Projesi adı altında yapılaşmaya açılmak istenen doğal koruma statüsündeki alanlar Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Urla ilçelerini kapsıyor.

185 BİN METREKARE ALAN TEHDİT ALTINDA

Öte yandan son olarak Resmi Gazetenin 23 Ocak tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında İzmir’de 16 kamu mülkü özelleştirme kapsamına alındı. İzmir’in gözbebeği alanlarda özelleştirilecek kamu mülklerinin toplam büyüklüğü 185 bin metrekarenin üzerinde. Aliağa’da 63 bin, Çeşme’de 123 bin, Karaburun’da 14 bin, Dikili’de 37 bin, 16 Eylül’de 7 bin, Konak’ta 3 bin metrekare olmak üzere toplam 185 metrekarelik kamu arazisi özelleştirme kapsamına alındı. Sahil bandında yapılacak özelleştirmeler endişe verici.