İktidar, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemeyi yeniden getiriyor

Yayınlanma: 21.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.07.2024 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “vergi torba teklifinin” görüşmeleri sırasında AKP’nin önerisi ile teklife yeni madde eklendi. Eklenen maddeye göre yasadaki emeklilik aylığı ile ilgili bu kısıtlama Türkiye Kızılay Derneği ile bu derneğe ait veya bağlı şirketlerde çalışanlar için uygulanmayacak. AKP düzenlemenin gerekçesini şöyle açıkladı:

KARAR YENİDEN

“Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bir maddede emekli aylıklarında sıkıntı olan personelin problemini çözmüş oluyoruz.”

Anayasa Mahkemesi haziran ayında Resmi Gazete’de yayımlanan iptal kararıyla Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nda görev alan kişilerin, emekli ve yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceğini öngören kuralı iptal etmişti.

AKP, AKP’YE KARŞI!

Yüksek mahkeme gerekçesinde, eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini vurgulamıştı. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararına karşın iktidar Türkiye Kızılay Derneği’nde çalışanların emeklilik aylıkları kesilmeksizin görev yapmaya devam edebilmeleri için yeniden yasal düzenleme çıkarıyor. Bu arada görüşmeler sırasında teklifte yer alan deniz ve hava taşıma araçları için yüklenilen KDV’nin, gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınmasına olanak sağlayan madde tartışma konusu oldu.

AKP önerge ile maddeyi tekliften çıkardı. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, maddenin niye çıkarıldığını sordu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, “Aslında teknik olarak bizim çalıştığımız madde önergesi ortada ama farklı bir öneri de var, grubun takdirindedir. İlave, teknik olarak söyleyeceğim bir şey yok” dedi. Bunun üzerine İYİ Partili Usta, “İdarenin haberi yok. Nilgün Hanım’ı da burada biz haberdar ettik” dedi.

‘TEKLİFİN ARKASINDAYIM’

AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök “Teklif istisnanın kısmi KDV istisnası olarak düzenlenmesi yönündeydi. Fakat, arkadaşlarımız bunun kaldırılmasıyla ilgili bir tane önerge vermiş. Ben getirmiş olduğum kanun teklifinin arkasındayım başkanım” dedi. Daha sonra madde yine AKP’lilerin verdiği önerge ile tekliften çıkarıldı.

İKTİDAR, YARGIYI DİNLEMEDİ EMEKÇİYE YİNE BARAJ GETİRDİ

İktidar, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına karşın emekçiye yine “baraj” getirdi. Toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilmek için yüzde 1 ve yüzde 2 barajlarını aşan sendikalara üye olma şartları daha önce Danıştay ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. İktidar, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemeyi şimdi bir kez daha yüzde 1 şartı olarak getirmek için Meclis’te “vergi torba teklifine” madde ekledi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, sendika seçme özgürlüğüne darbe vuran yüzde 1 barajının derhal geri çekilmesini istedi. Birleşik Kamu-İş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı. “Sendikal örgütlenmeye baraj uygulaması getiren kanun teklifi açıkça anayasamıza aykırıdır. Bu kanun, bağımsız ve özgür sendikacılık anlayışını yok etmeyi hedeflemektedir.”