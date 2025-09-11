Cumhuriyet Gazetesi Logo
İktidar 'Anayasa' süreci için çalışmaları başlattı: Tarih belli oldu!

11.09.2025 09:47:00
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulan komisyon, yeni anayasa hazırlıkları için Eylül ve Ekim aylarını yoğun çalışmayla geçirecek. Komisyonun, anayasa sürecine dair incelemelerini Erdoğan’a sunması bekleniyor.

2023 seçimlerinin hemen ardından gündeme gelen yeni anayasa için hazırlıklar hız kazandı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki 11 kişilik komisyon, çalışmalarını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunum yapmaya hazırlanıyor.

Komisyon, geriye dönük olarak 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarını inceleyerek Türkiye’nin anayasal gelişimindeki değişiklik ve kırılma noktalarını detaylı şekilde ele aldı.

YOĞUN MESAİ EYLÜL VE EKİM’DE

Çalışmalarda seçim sistemleri, yargı yetkileri ve dünya anayasa örnekleri üzerinde istişarelerin yapıldığı öne sürüldü. Eylül ve Ekim aylarında ise hummalı bir hazırlık sürecinin yürütülmesi, ardından Erdoğan’a kapsamlı sunum yapılması bekleniyor.

Yeni anayasa çalışmalarının yalnızca komisyonla sınırlı kalmayacağı, farklı kesimlerin görüşlerinin de alınacağı ve geniş bir istişare zemini oluşturulacağı ifade ediliyor.

