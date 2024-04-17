‘İktidar Antalya’ya sopa gösterdi’
CHP’li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya’da yaşanan teleferik kazasının ardından önceki gün tutuklandı.
Avukat Rıdvan
Yıldız, Kocagöz’ün tutukluluğuna
itiraz ettiklerini belirtti. Yıldız,
“Hukuki dayanaktan yoksun” dedi.
CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Ali
Haydar Fırat ise “Antalya’da yapılan
tamamen bir iktidar sopasıdır.
Hukukun araçsallaştırılmasıdır. Bu
karar, adliyede değil, AKP Genel
Merkezi’nde alınmış bir karardır”
ifadelerini kullandı. CHP Ankara
Milletvekili Avukat Umut Akdoğan
ise Soma’dan başlayarak İliç’te
yaşanan felakete kadar olan
olaylarda kimsenin tutuklanmadığını
vurgulayarak “Hukuki bir dayanak
olmadan tutukluyorsunuz.
Tutukluluk talebinin siyasi olduğunu
düşünüyoruz” dedi
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