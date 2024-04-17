‘İktidar Antalya’ya sopa gösterdi’

CHP’li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya’da yaşanan teleferik kazasının ardından önceki gün tutuklandı.

Emirhan Çoban
Yayınlanma: 17.04.2024 - 04:00
‘İktidar Antalya’ya sopa gösterdi’
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Avukat Rıdvan Yıldız, Kocagöz’ün tutukluluğuna itiraz ettiklerini belirtti. Yıldız, “Hukuki dayanaktan yoksun” dedi. CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Ali Haydar Fırat ise “Antalya’da yapılan tamamen bir iktidar sopasıdır. Hukukun araçsallaştırılmasıdır. Bu karar, adliyede değil, AKP Genel Merkezi’nde alınmış bir karardır” ifadelerini kullandı. CHP Ankara Milletvekili Avukat Umut Akdoğan ise Soma’dan başlayarak İliç’te yaşanan felakete kadar olan olaylarda kimsenin tutuklanmadığını vurgulayarak “Hukuki bir dayanak olmadan tutukluyorsunuz. Tutukluluk talebinin siyasi olduğunu düşünüyoruz” dedi


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