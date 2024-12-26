İktidar ‘dezenformasyonla mücadeleye’ doymadı, her bakanlık için istendi

Yayınlanma: 26.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2024 - 04:00

Meclis’te kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili kurulan komisyonun AKP’li başkanı Hulki Cevizoğlu, komisyona konuk olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in “kuruma haksız eleştiriler yapıldığıyla” ilgili sözleri üzerine RTÜK’e bir dezenformasyonla mücadele merkezi kurulmasını önerdi. Şahin bu öneriyi olumlu bulurken Cevizoğlu komisyonun önceki toplantılarında da benzeri bir merkezin tüm bakanlıklarda kurulabileceğini söyledi.

‘ÇOK IHTIYACIMIZ VAR’

Dezenformasyonla mücadele merkezi önerisi komisyonun önceki günkü toplantısında gündeme geldi. RTÜK Başkanı Şahin, kendisine tarafsızlıkla ilgili yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. RTÜK’ün muhalefet kontenjanından seçilen üyelerin kurulun verdiği cezaları anlatırken yanlış bilgi verdiğini söyleyen Şahin, “Muhalefet kontenjanından gelmiş bir üyemin her yıl sonunda bir tarafa 0, bir tarafa 264 tane ceza koymasını ve bunu vermesinden ar ediyorum artık” dedi.

Bunun üzerine Cevizoğlu, RTÜK’e de bir dezenformasyonla mücadele merkezi kurulmasını önerdi. RTÜK Başkanı Şahin de “Bizim dezenformasyon merkezine çok fazla ihtiyacımız var. İletişim Başkanlığı’ndan ve Anadolu Ajansı’ndan faydalanıyoruz ama böyle devam ederse aslına bakacak olursanız bunun gibi çalışan bir merkez kurulabilir. Çok teşekkür ederim başkanım, önemli bir katkı” karşılığını verdi.