İktidar iç siyasette Suriye ile başarı hikâyesini, CHP geride kalan 13 yılı anlatıyor

Yayınlanma: 15.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.12.2024 - 04:00

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlayan süreç, iç siyasetin de gündemini değiştirdi. AKP iktidarı, dış politikada attığı adımları iç siyasetteki söylemlerine yansıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride kalan haftada konuyla ilgili CHP’yi hedef alan “Suriye meselesinde açıkça çuvallamalarına rağmen yanlışta ısrar etmeyi halen sürdürüyorlar. Kendi iç kavgalarına, iç çekişmelerine, iç ayak oyunlarına öylesine dalmış durumdalar ki dünyada neler haberleri bile yok” gibi açıklamalar yaptı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın iktidarın yıllarca Suriye konusundaki söylemlerinde kullandığı Emevi Camisi’nde namaz kıldığı görüntülerin paylaşılması tartışma konusu oldu. Tüm bu yaşananları değerlendiren CHP kurmayları, iktidarın yine iç siyasetteki sıkışmışlığına karşı Suriye üzerinden bir başarı hikâyesi yaratmaya çalıştığını söyledi.

Kurmaylar, iktidarın bu çabasına karşı geride kalan 13 yılda Türkiye’nin yaşadıklarını yurttaşlara anımsatmaya devam edeceklerini vurguladı. Bunun yanında Suriye’de yaşananları ilk günden bu yana takip ettiklerini söyleyen kurmaylar, “Önümüzdeki hafta da milletvekillerimizle yine Suriye gündemli bir kapalı toplantı yapacağız. Ayrıca genel başkanımız parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle yine Suriye gündemini konuşmak için salı günü bir araya gelecek” dedi.

‘YANGINA KÖRÜKLE GİTTİLER’

İktidarın Suriye’de yaşananları iç siyasete malzeme yapmasını bir grup gazeteciye değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “2011’de yangına körükle gitmeseler Suriye’de böyle tehlikeli bir bölünme yaşanmazdı. ‘Kardeşim Esad’ deyip birlikte tatillere giderken birden Suriye içindeki başkaldırıya destek sağlayacaksınız, şehitler vereceksiniz, milyonlarca göçmen Türkiye’ye gelecek ve sosyoekonomik düzeni bozacak, ondan sonra da ‘Başarılı olduk’ diyeceksiniz. Tabanlarını konsolide etmek için birtakım hamleler deniyorlar” tepkisini gösterdi.