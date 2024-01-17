İktidar imam hatip inşaatlarına deprem bölgesindeki okullardan fazla kaynak ayırdı: Dini eğitime yatırım!

Yayınlanma: 17.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı, eğitimdeki dinselleştirmeyi ve piyasalaştırmayı gözler önüne serdi. İmam hatip liseleri inşaatı için 2 milyar TL, mesleki ve teknik liseler için de 14 milyar TL ayrıldı. 2023’te ise imam hatipler için 850 milyon TL, mesleki ve teknikler için de 3.5 milyar TL belirlenmişti. Böylece imam hatip liselerine 2024’te ayrılan pay, geçen yıla oranla yüzde 135.2 arttı.

2024 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı. 2023 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda Anadolu liseleri inşaatı için 1 milyar 500 milyon TL yatırım yapılması öngörülürken, yıl sonunda liselere 1 milyar 207 milyon TL harcama yapıldığı kaydedildi. Anadolu liselerine 2024 için öngörülen yatırım ise 6 milyar TL olarak belirlendi. Bunun yanı sıra söz konusu projenin bitiş tarihi 2023 programında 2024 olarak gösterilirken bu yılki programda ise 2026’ya uzatıldı. 2013-2026 arası için öngörülen yatırım 4 milyar 715 milyon TL.

FATİH İNADI BİTMİYOR

İktidarın FATİH Projesi ısrarı sürüyor. İktidar 11. ve 12. Kalkınma Planı’nda yer vermediği ve batık projeye dönen projeye halen yatırım yapmayı sürdürüyor. 2014’te bitmesi planlanan ancak 2025’e uzatılan projeye, iktidar 2023’te 2 milyar 210 milyon TL yatırım yapılacağını belirtmişti. 2024 programı kapsamında da söz konusu proje için 1 milyar 582 milyonu dış kredi olmak üzere toplam 3 milyar 82 milyon TL yatırım yapılması planlandı.

ONARIM YENİ FARK EDİLDİ

Öte yandan 6 Şubat depremleri sonrası eğitim kurumlarının depreme karşı güçlendirilmesi için ilk defa bu yıl yatırım yapılması planlandı. Bu yıl tamamlanması öngörülen güçlendirme çalışmaları için toplamda 1 milyar 100 milyon TL harcanacağı belirtildi. Deprem bakım onarım ve güçlendirme çalışmaları için 550 milyon TL ve deprem araç, gereç ve onarım için de 550 milyon TL yatırım yapılması planlanıyor

